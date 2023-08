– Csúcsszezon van, az év legpörgősebb időszaka. Az ország minden részéből kapok meghívásokat, de leginkább a Balaton-parton találkozhat velem a közönség – a Kisalföld kérésére DJ Yamina összegezte egy mondatban, hogyan telik számára a nyár. Hosszú pihenésekre így most nincs ideje a Győrből indult lemezlovasnak, szusszanásra csak egy-egy napja marad. Mint mondta, igyekeznek minél több időt együtt tölteni párjával, az első osztályban futballozó Beke Péterrel. Ő a Paks játékosa.

Hamarosan a budapesti atlétikai világbajnokságon keveri majd a zenét.

Fotó: DJ Yamina közösségi oldala

Kelet pörgősebb, nyugat csendesebb

– A Balaton mellett még Kelet-Magyarországon pörög az élet, ott nagyon sok buli van. Azt tapasztalom egyébként, hogy a Dunántúl nyugati része egy kicsit csendesebb és a fővárosban is mintha na- gyobb lenne a nyugalom a megszokottnál. A klubok helyett most fesztiválokon, szabadtéri bulikon szórakoznak a fiatalok – osztotta meg tapasztalatait DJ Yamina, „lánykori nevén” Illés Viktória.

– Voltam a Balaton Soundon, Sukorón az EFOTT-on és ott leszek Zamárdiban a Strand Fesztiválon. Nagyon sűrű a program, egyedül a hétfő és talán még a kedd, ami szabad. De szerdán mindenképpen indul az élet.

Yamina a hazai Forma–1-es futamon is feladatot kapott.

– Nagyon erős volt. A Mercedes-Benz magyar képviselete szervezett egy szuperbulit, melyen bemutatták a legújabb autómodellt, és a vendég Louis Hamilton volt. Gundel Takács Gábor beszélgetett vele, én pedig tulajdonképpen egy laza háttérzenét szolgáltattam az elegáns partihoz – újságolta.

A Mercedes-Benz szuperbuliján is pörgette a korongokat.

Fotó: DJ Yamina közösségi oldala

Arról is beszámolt, hogy a budapesti atlétikai világbajnokságon is szerepet kap.

– Egyes versenyszámok felkonferálása és a versenyzők bemutatása idején aláfestő zenét csinálok, két kongás közreműködésével. Megjelölték, hogy milyen anyagot kérnek tőlem, és nagyon megtisztelőnek találom, hogy kimondottan az Ananas X-Press vonalat választották, ami a sajátom. Biztosan hatalmas élmény lesz, nagyon várom.

Nyaralás a buliszezonhoz igazítva

Pihenésre tehát a fiatal DJ-nek nem sok ideje marad. Igaz, párjával nem akárhol töltődtek fel a mozgalmas hetekre. Nyár elején tizenöt napot töltöttek Mexikóban. Azt mondja, emlékezetes nyaralás volt, az eddigiek közül a legjobb.

– Petinek akkor már befejeződött a bajnokság, nekem meg még nem kezdődött el a buliszezon, így tudtunk tizenöt napra elszabadulni. A kint töltött időben nagyon sok programot szerveztünk magunknak, azaz aktív pihenéssel telt a nyaralás. Szerettem volna látni Mexikó igazi arcát és nem csak a hotelt és a tengerpartot nézegetni. Találkozni a maja örökséggel például brutális élmény volt. Chichén Itzá romváros lenyűgözött bennünket és a találkozás egy maja asszonnyal is emlékezetes marad. Sokfelé megfordultunk már, de Mexikót a világ legjobb helyének tartjuk mostantól, ahova szeretnénk majd visszatérni.

A bajnokság után, a buliszezon előtt tudtak 15 napot Mexikóban tölteni párjával, Beke Péterrel, aki az NB I-es paksi csapathoz igazolt a nyáron.

Fotó: DJ Yamina közösségi oldala

– Aztán, amióta hazajöttünk, tulajdonképpen csak pár nap adódik a pihenésre, a vasárnap, a hétfő és talán még a kedd, ha szabad. Ilyenkor is aktívan pihenünk, hiszen szívesen vagyunk együtt a családunkkal, grillezünk egyet, vagy csak beszélgetünk egy jót. Ez is feltölt bennünket. Az elmúlt hetekben a páromnak is megkezdődött a felkészülés, játsszák már a bajnoki meccseket. Nagy volt a hajtás neki is. Arra azért figyelünk, hogy egymással a lehető legtöbb időt töltsük. Randizunk például.

A nyugalom szigete

Yamina most Pakson él, követte párját, hiszen Beke Péter az NB I-es paksi csapathoz igazolt a nyáron. Kezdik megszokni a paksi létet, ami Budapest után, merthogy előtte ott laktak, sokkal nyugodtabb, csendesebb.

– Budapest után egy kicsit olyan nekem Paks, mintha például Győr után visszamentem volna a szülőfalumba, Kónyba. Muskátlis házikók, kutyát sétáltató emberek, templom. A nyugalom szigetére érkeztünk meg, és mindketten nagyon szeretjük. A helyiek már megismernek bennünket, nagyon sokan felajánlották a segítségüket – lelkesedett az új környezetért DJ Yamina.