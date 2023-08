Tihany után a török tengerpart következett

A győri udvarhölgy nem is olyan régen Törökországban is járt, és Belekben, a csodás tengerparti városban élvezte a napsütést. – Testvéreimmel és barátokkal voltunk Törökországban. Egy all inclusive szállást foglaltunk, és nyaraltunk a tengerparton. Egyik nap kimentünk a városba körülnézni, vásárolgatni.