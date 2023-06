Néhány szerencsés, akinek sikerült regisztrálnia, már a megnyitása előtt felfedezhette a vízi élményparkot Győrben. Nem is akárkivel, hanem Rubint Rékával, aki egy fárasztó, de jó hangulatú edzéssel ajándékozta meg a vele együtt sportolókat, akik aztán a fürdő szaunájában lazíthatták el izmaikat és még egy ajándék pólót is hazavihettek emlékbe.

Rékát elkísérte lánya Lara is, aki a gyakorlatok bemutatásában is részt vett, és férje, Schorbert Norbi is.