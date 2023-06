Sandra Toft, az Audi-ETO dán kapusa is nyaral jelenleg. A hálóőr szintén Görögörszág felé vette az irányt, de a közösségi oldalára feltöltött képek tanúsága szerint nemcsak pihen, hanem sportol is, hiszen teniszütővel a kezében és konditeremben, súlyzók között is készült róla fotó.