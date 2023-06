A mosonmagyaróvári születésű Pásztor Ádám az elmúlt év után idén is kiérdemelte az Évad színésze díjat a budapesti Magyar Színházban, ahol immár a második társulati évadát tölti.

„Hálásan köszönöm még egyszer! Egy igazán mozgalmas időszak van mögöttem. Pont a napokban számoltam össze és több mint 108 előadást játszottam a 2022/2023-as évadban” – írta hivatalos oldalán a fiatal tehetség.

Közben azt is elárulta, hogy most még javában készülnek 2023/2024-re, próbálják az egyik új előadásukat, amiről hamarosan további részleteket is megtudhatunk, és nemsokára egy kis pihenésre is lesz idő.

Ádámot legutóbb Mosonmagyaróváron a Dzsungel könyve című musicalben láthatta a közönség a Theatrum ad Flexum előadásában, júliusban Debrecenben szerepel a Pál utcai fiúkban, augusztusban pedig a Vámpírok bálja című produkció kapcsán találkozhatunk majd vele.