– Jelentkezni lehetett a műsorba, gondoltam, kipróbálom magam és a szerencsémet. Már kiskoromban is szerettem a Szerencsekereket, ami jó kalandnak ígérkezett – számolt be Laáber Tímea. A halászi postahivatal vezetője, mint elmondta, pozitív élményekkel gazdagodott, hiszen mindenki nagyon kedvesnek és segítőkésznek bizonyult, javasolták, hogy ne izguljon, és jó volt látnia a stúdiót is.

– Erre a műsorra előzetesen nem kell készülni ugyan, de visszanézegettem régebbi adásokat. Igazából annyira nem izgultam, talán egy kis drukk volt bennem – tette hozzá Timi, megjegyezve, hogy meg is lepődött, amikor kiderült, hogy játékostársa is éppen Mosonmagyaróvárról érkezett.

– Nagyon lámpalázas típus vagyok, ki akartam lépni a komfortzónámból, ezért is jelentkeztem a Szerencsekerékbe – vette át a szót Zámbori Rebeka, akinek a forgatás szintén hatalmas élményt jelentett: – Fantasztikus, hogyan áll össze egy ilyen műsor, magával ragadott a forgatás, rögtön nevettünk, felszabadultunk – vélekedett.

– Németh Lajos végtelenül udvarias, barátságos, nagyon szórakoztató, intelligens, üdítő jelenség, aki egyben igazi úriember is – jellemezte celeb játékostársukat Rebeka, aki végül egy tárgynyereménnyel térhetett haza Budapestről.