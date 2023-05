Az országjáró turnéval szerették volna az ország legnagyobb rádiós közösségének, az 1.386.000 Bochkor hallgatónak megköszönni a bizalmat. Reggel 6 órától élőben jelentkeztek a Városháza előtti térről, ahová az esős idő ellenére is rengetegen kilátogattak. A legnagyobb rajongók az első sorokban hallgatták az ország elsőszámú reggeli rádióműsorát. Bochkor Gábor, Lovász László és Háder György a Retro Rádió kapszulastúdiójából személyesen köszöntötte a hallgatókat és elsősorban a győri közönséget.

Hogy minden idők legnagyobb slágerei mellett egy kis hazai ízt is csempésszenek a zenei felhozatalba, a hangulatról reggelente egy-egy helyi zenekar gondoskodott élőben. Ahogy minden turnéállomáson, így Győrben is a legtöbb szavazatot kapott együttes lépett fel. A szerencsés zenekar, az idén 10 éves, csallóközi, Phoenix Rt. volt. Rövid időn belül Felvidék egyik legismertebb rockzenekarává nőtték ki magukat. Az elmúlt években 5 lemezük jelent meg, de elárultak, hogy gőzerővel készülnek az új, jubileumi albumra.

- Nagy Bochkor rajongó vagyok, hallgatom minden nap. Nagyon megörültünk a turné hallatán és szerettük volna, ha élőben is találkozhatunk velük. Egyik jó barátom küldte el az SMS-t, amikor keresték a helyi zenekarokat és hirtelen azon kaptuk magunkat, hogy a közönség megszavazott minket. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, a rossz idő ellenére is remek volt a hangulat. Jó látni, hogy ennyien itt voltak esernyőkkel és lelkesek - fejtette ki lapunknak a Phoenix Rt. frontembere, Puss Tamás. - Ezen a héten mi képviseltük a rock-metál vonalat, eddig populárisabb, dallamosabb fellépők voltak. Emiatt kicsit aggódtunk is, hogy milyen lesz a fogadtatás, milyen üzenetek érkeznek. De szerencsére nagyon élvezte a közönség és érezhetően szeretik a zenénket, több pozitív visszajelzést kaptunk már - tette hozzá Puss Tamás.

A zenekar a turnéjukról visszatérve a zeneírásra fókuszál, az új lemezükről már meg is jelent az első számuk Menedék címmel. De nyáron sem hagyják a rockzene kedvelőit koncertek nélkül, több városban is fellépnek, illetve a nyári fesztiválokon is lehet velük találkozni.