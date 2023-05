Egyetlen edzői elszólásnak indult, rapszám kerekedett belőle: az erősemberként is ismert Mounier Stephane, a Kinx Studió társalapítója a hazai MC- és rapélet legfajsúlyosabb alakjaival készített közös számot, amelyben a producer, Smithmusix is egészen új szerepkörben debütál nagyközönség előtt. Többek között Busa Pistával és Essemmel az oldalán - olvasható a Prémium Média & Sport Management közleményében

Súlyos egyéniség vagyok, szokta mondani az edzőm, Molnár Attila, és neki volt egyszer egy olyan elszólása, egy ilyen fazonnak tonna rappet kellene gyártania. Innen jött az ötlet, ha egyedül nem is, de összehozok egy tonnányi rappertől valamit

– mesélte a kezdetekről a zenei életben csak Stephco-ként emlegetett erősember. Mounier Stephane évek óta szerepel a hazai erősember-versenyeken, sőt, azok szervezéséből is rendre kiveszi a részét. A zenélést 1993 óta szenvedéllyel űzi, 2013 óta pedig a székesfehérvári Kinx Stúdió társalapító-tulajdonosaként.

A mostani projekt két éve vette kezdetét, a folyamat pedig elért arra a pontra, hogy a csapatraphez tartozó videóklipet is felvették Győr gyárterületein.

„Szerettük volna megmutatni, egy tonnányi rap mire képes a hip-hop világában – testileg és szövegben egyaránt. Van a hip-hopnak egy támadó jellegű stílusa, kicsit erről szól a nóta, nincs semmi konkrétum, nem kell áthallásokat keresni, csak mindenki elmondja a maga vehemens módján, hogy együtt bizony berúgjuk az ajtót. Ehhez megfelelő forgatási helyszíneket kerestünk, rengeteg segítséget kaptunk az egyik fő helyszínt is biztosító Insigno Stúdiótól, de szerettünk volna kimenni a helyi gyárépületek közé is. Rappeltünk targoncán állva, roncsok- és kőrakások között is. Szerettünk volna egy dinamikus, változatos klipet” – mesélte a háttérmunkálatokról Stephco, aki a projekt alatt magára vállalta a gyártásvezető és a rendező szerepét is.

„Ez az én projektem, Smithmusix-al, és nem csak egy párperces meló volt. Szép türelmesnek kellett lenni, hogy eljussunk idáig, de azt hiszem, minden pillanata megérte."

A győri forgatás is elképesztően fárasztó volt, de óriási élmény is. Remélem, ez a videóklipből és a forgatásról készült werkfilmből is átjön majd!

Összesen tizenegy MC és rapper működött közre, a teljes listát felsorolni majdnem olyan nehéz, mint csapatuk együttesen a mérlegen. Stephco mellett 4tress, Bigmek, Busa Pista, Deego, Essemm, Killt, Kondor, Tibbah és Zsola vette ki a részét a szövegelésből. A szám másik érdekessége, hogy a zenei producer, Smithmusix is rapperként debütál benne.

„Elég sok előadónak írtunk már közösen számot és tapasztaltam, milyen jó érzéke van a rappeléshez is. Nem akar előadói babérokra törni, de azt éreztem, ez egy jó lehetőség számára, hogy egyszer, és ha úgy érzi, utoljára, de a nagyközönség előtt is megmutassa a tudását. Húsz perc alatt megvolt a szövege, hatékony volt a felvétel is, minden úgy alakult, ahogy reméltük, mikor az ötlet egyáltalán felmerült.”

