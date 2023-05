Idén újra nagyszabású gálaműsorban választják meg Magyarország Szépét, a döntőbe jutott 20 versenyzőt kedden mutatták be. Köztük volt a 18 éves Hatos Kitti, aki a budapesti sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott:

A célom az, hogy megmutassam a világnak, természetesen is lehet királynőnek lenni.

Kitti Fertőrákoson él a szüleivel és a bátyjával, idén érettségizett Sopronban a Handler-technikumban, ahol fodrásznak tanult.

- Május végén egy kéthetes tábor kezdődik, ahol felkészítenek bennünket a versenyre. Onnan tizenhat lány jut tovább döntőbe, remélem én is köztük leszek - mondta optimistán a fiatal lány. A Kisalföldnek elárulta, az érettségin jól vette az akadályokat. A jövőben modellkedéssel szeretne foglalkozni, bízik benne, hogy a döntőt követően kap majd izgalmas megbízásokat. Hosszútávon kozmetikusként és fodrászként szeretne dolgozni.

A TOP20-as mezőnyt a felkészítő táborban háziversenyek várják, ami után a Duna Televízió június 11-i, vasárnap esti élő show műsorában 16-an lépnek színpadra. A győztes elnyeri majd a Miss World Hungary címet egy évre, és mehet a Miss World világdöntőjére is. A Miss World szlogenje „Beauty with purpose" – azaz szépség, céllal. Ennek jegyében minden döntős lány felkarol egy saját missziót, a győztes lány ezt az ügyet képviseli majd itthon és a világversenyen is.