– A munkálatok utolsó pár hetében vagyunk, ami azt jelenti, hogy körülbelül két és fél éve építkezünk. Most jönnek a szép és látványos dolgok. Képzeljük el ezt úgy, hogy mintha házat építenénk. A falak már állnak, bekerültek a bútorok, mi pedig most rajuk fel a tapétákat, most tesszük ki a családi fényképalbumunkat a kandalló tetejére. A száraz játszóterünk – ami az év minden hónapjában várja majd a családosokat – hamarosan megkapja az interaktív játékokat, ami igazi különlegesség lesz a gyermekek számára – mondta Kovacsics Imre, a SPA Hungary Holding Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette: tematikus magyar fürdőt építünk, a gyermekek nem csak szárazföldi, hanem vízi játékokon is önfeledten szórakozhatnak majd. Egy igazi óriási játszótér épül, és nagyon örülünk, hogy Köböl Anita is elfogadta a meghívásunkat, kislányával Lénával.