Szombaton ismét 10 dal versenyzett, ezúttal akusztikus változatokkal a döntőbe jutásért. A Quack nyolcadikként lépett A Dal színpadára, és hatalmas ovációt kapott a stúdió közönségétől. A zsűri a hangszeres játékot, a bátor hangszerelést és a színpadi jelenlétet emelte ki leginkább a dal elhangzása után:

"Nagyon jól áll nektek a swing. Halál lazán muzsikáltok, ez az egészséges szemtelenség az egész bandában benne van." – mondta hosszú értékelésében Ferenczi György, aki többi között méltatta Álmos kiállását, és az egyéni zenei mozzanatokat. „Álmos, yeah! Te egy színpadra született ember vagy, egymagad el tudsz adni egy bulit!” – fogalmazott a blues hazai mestere. „Rengeteg van a zenekarban, tudtok is muzsikálni, olyan a basszusgitárosotok, hogy kezitcsókolom” – utalt nevetve Zsiborás Marcira.

Egri Péter szerint: „Elképesztő merészségre vall az, hogy 2023-ban ilyen szép, kellemes zenét játszó fiatalok a swinghez nyúlnak hozzá”. Kiemelte a zenészeket egyesével is, hozzátéve Barta Egonról: „Fantasztikus gitárszólót hallottunk, ezt így kell, bátran, ilyen oldszkúl módon hozzányúlni.” Végül Egri Péter 10 pontot adott a produkcióra, s elmondta, hogy egyik kedvence: a Quack.

A zsűri összességében 36 ponttal jutalmazta az Akkor is akusztikus változatát, ezzel megosztott 4. helyen végzett a csapat az elődöntőben.

A zsűri által Szekeres András, Panka és Kristóf, valamint a Titán jutottak a döntőbe.

Forrás: Török Zsuzsa

A buzdító beszédek, és az idegőrlő visszaszámlálás után végül kiderült, a közönség a Quack-ot is ott szeretné látni a fináléban.

"Hosszú nap volt, nekem szinte alig volt energiám izgulni a végén. Nagyon erős volt a mezőny és szoros a verseny, kicsivel csúsztunk le az automatikus továbbjutásról. Annak viszont örülünk, hogy az előző adáshoz képest növelni tudtuk a szakmai pontjainkat is.

Úgy érzem, és a visszajelzések azóta is ezt mutatják, hogy családunk, barátaink és a megye egy emberként állt mögénk tegnap. Nagyon hálásak vagyunk minden szavazatért, és a rengeteg üzenetért, bíztatásért, amit a napokban kaptunk. Izgatottan várjuk a közös munkát a szimfonikusokkal, amit szeretnénk olyan jól megcsinálni, hogy még azok is megszeressenek, akik most esetleg nem minket támogattak” – nyilatkozik Álmos.

„Azt gondolom, egy ilyen versenyben a legkevésbé a pénznyereménnyel foglalkoznak az előadók, mindenesetre jó hír, hogy egy-két új dalra már biztos, hogy lesz keret!" – mondja a Quack frontembere, s mosolyogva árulja el, hogy tízéves álma valósul meg azzal, hogy szimfonikus zenekar előtt bizonyíthat.

„Kisfiúként énekeltem először közönség előtt. Azóta készülök arra, hogy egyszer ilyen grandiózus produkcióban közreműködhessek. Köszönöm a közönségnek, hogy ez április 29-én megtörténhet!”

A QUACK tagjai:

Barta Egon – gitár,

Daróczi Bence - gitár, ének

Erdei Sára - szaxofon

Lőrincz Álmos - ének, dalszöveg

Zsiborás Marci – basszusgitár

A produkcióban a tatai Gálos Luca vokálozott.

A döntő időpontja: április 29. 19:35 Duna TV