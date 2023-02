„Morzsa kutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled” – bizonyára mindenki számára ismerősen cseng ez a mondat, de vajon ki hogyan képzeli Petőfiék négylábú barátját? Kicsi? Óriás? Vénséges vagy éppen fiatal? Bozontos vagy simaszőrű? Ezt igyekszik kideríteni Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, hiszen egy szalkszentmártoni forgatáshoz a lehető leghitelesebb Morzsa kutyára van szükségük. Február 17-e, péntekig még bárki benevezheti négylábú barátját. Az ideális bundás jelölt jól szocializált, nyugodt, barátságos, nem félős, és ismeri az alapvető vezényszavakat is.

A nyertes eb egy igazán izgalmas projekt részeként a digitális technikának köszönhetően az emlékévek után is, egészen az örökkévalóságig Petőfi oldalán kóborolhat majd.

Petőfi és a virtuális valóság

2023. január elsején ünnepeltük a hazai irodalom egyik legmeghatározóbb alakjának, a Bács-Kiskun vármegyei születésű Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Vármegyeszerte számos programmal, fejlesztéssel és rendezvénnyel készülnek a bicentenárium idejére. Az egyik legizgalmasabb jubileumi projekt kétségkívül az az élmény alapú VR-tartalomfejlesztés, amelynek segítségével izgalmas, „Petőfis” ügyességi játékokat, és egy tematikus VR-kifestőt is kipróbálhatnak majd a látogatók. Sőt, a szemüvegek segítségével egy-egy ominózus helyszínre is beleshetnek az érdeklődők. Petőfi Sándor, és életének meghatározó szereplői elevenednek meg, a költő életének legfontosabb színterein. Az egyik ilyen, interaktív, 360 fokos kisfilmhez keresnek most olyan - elsősorban keverék- kutyust, aki hasonlít Petőfi édesanyjának híres Morzsájára.

Jelentkezés menete: Pályázni 5-10 mp-es kisvideóval, a [email protected] címen lehet. Az emailben várják: a pályázó kutyus és gazdi nevét, a települést, és az elérhetőséget. Határidő: Február 17. péntek!