Alig fél óra kellett és elkelt a 27 millió forint kikiáltási áron licitre bocsájtott ingatlan. Az árverésen 270 ezer forint volt a licitlépcső. A rákosligeti házra többen is ajánlatott tettek, végül 36 millió forintért kelt el - írja a Bors.

A házon 30 milliós jelzálog volt, ami miatt az már végrehajtás alatt állt. A 2020-ban elhunyt színművész halála után az ingatlant fia, Péter örökölte, ám mivel, ő pedig börtönben van, bank licitet indított - írják. A lap egy korábbi cikkében arról számolt be, hogy a ház már a házaspár életében is lehangoló állapotban volt, de távozásuk után borzalmas állapotba került. A több mint a másfél éve lakatlan ingatlan udvarán másfél méteres a gaz, a falak omladoznak, patkányok lepték el a területet és hajléktalanok költöztek be.