Jávori Lili vagyok, 19 éves és Győrből érkeztem. 6 éves korom óta művészeti iskolába járok, 13 évig Győrben tanultam kortárs-modern szakon, ahonnan profi táncosi szakmával jöttem el. Jelenleg pedig a Magyar Táncművészeti egyetem első éves hallgatója vagyok. Mindezek mellett mint táncos, szabadúszóként tevékenykedek, a modell profilomat pedig most próbálom előtérbe hozni és kibontakoztatni. Rengeteg más sportot kipróbáltam életem során, például jégkorong, verseny tánc, szertorna és úszás, de zongoráztam és gitároztam is. Én azt gondolom magamról, hogy a tánc miatt, nagy alázatot és tiszteletet tanultam meg, ami egy csupa szív, odaadó embert eredményezett. Az álmaimat amit magamnak tervezek, mindig reálisan teszem és azon dolgozok, hogy mindet meg is valósítsam. Első sorban azért vagyok itt, hogy tanuljak és tapasztalatot szerezzek a szépségversenyek világában. Mellette pedig, hogy megismerjek más személyiségű embereket akikkel ha kell nevetünk, ha kell sírunk együtt. Remélem minél több és szebb emlékkel fogok tudni távozni innen