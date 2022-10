A színésznő, üzletasszony örömmel kirándul a környék tiszta levegőjű erdeiben, és szívesen időzik a város Fő terén, de gyakran innen indul bevásárló körútra Bécs vagy Pozsony boltjainak felkeresésére. Mindig kiemelten foglalkozott az egészségével, ez fontos része az életének. Így van ez most is, nagy figyelmet fordít a táplálkozására, sportol, jógázik, és sok energiát fektet abba, hogy testileg, lelkileg és szellemileg is egészséges legyen. Az egészségmegőrzés részeként tekint az orvosi vizsgálatokra, azt tartja, hogy a legjobb a megelőzés, ha nem csak akkor jutunk el a klinikára, amikor már baj van. A közeljövőben tervezi, hogy együtt dolgozva törökországi partnereivel, az ottani magas minőségű termékek behozatalával szállodák kivitelezésében, megszépítésében vállal aktív szerepet.