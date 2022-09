– Javuló állapotban vagyok. Hamarosan vissza kell mennem a kórházba, ahol kontrollkezeléseken veszek majd részt, és a későbbiekben beültetnek majd egy defibrillátort a szívembe. Ez az eszköz szabályozza majd a szívritmusomat, és arra is képes, hogy újraindítsa a ketyegőmet, ha esetleg leállna. Emellett szednem kell majd a gyógyszereimet, de úgy érzem, most már megmaradok – mesélte pozitívan Inti. Az énekes már vissza is tért a színpadra, a hétvégén koncertet adott a TNT.