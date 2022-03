Egy biztos: egyéniben egy kvóta van. A 200 méteres akadályúszásban az a Jakabos Zsuzsanna indul, aki úszóként többszörös olimpikon, és állt már többek között Európa-bajnokságon dobogón, a 2016-os kontinensbajnokságon pedig a 4X200 méteres gyorsváltó tagjaként aranyérmes lett.

„Számomra ugyan továbbra is az úszás az első, az életmentés ugyanakkor egy rendkívül sokoldalú kiegészítő edzés. Olyan ez, mint a cross-training. A sok versenyzés kifejezetten jó hatással van a teljesítményemre, a Világjátékokon pedig szeretném tudásom legjavát adni, mind az egyéni, mind pedig a váltószámban” – mondta Jakabos Zsuzsanna.

Senánszky Petrát elsősorban az uszonyosúszás világából ismerjük. Igaz, a debreceni világklasszis az utóbbi időben úszóversenyeken is jól teljesít. „Többször volt már megkeresés ebből a sportágból, és belevágtam. A legutóbbi életmentő Eb-n meg kifejezetten jól szerepeltünk, így nagyon örülök, hogy kipróbáltam. Természetesen uszonyos gyorsúszásban is érdekelt leszek a Világjátékokon, hiszen ott címvédőként ugrom majd medencébe.” – nyilatkozta Senánszky Petra, aki a legutóbbi játékokon két aranyérmet is szerzett uszonyos gyorsúszásban.

Élet- és vízimentésben a magyarok hét kvótát szereztek. A már említett 200 méteres akadályúszás mellett hat váltóban is szoríthatunk a magyaroknak. Lesz induló többek között 4X50 méteres akadályban, 4X25 méteres babahúzásban, és a 4X50-es mixben is. „A kvótákat a legutóbbi Európa-bajnokságon, Spanyolországban szereztük. Senánszky Petra, Gyurinovics Fanni, Verrasztó Evelyn, Balogh Gábor, Gyárfás Bence, Giczi Mátyás volt a váltószámok tagja a kontinensbajnokságon” – számolt be Takács Krisztián, a Magyar Élet és Vízimentő Szakszövetség elnökségi tagja, aki egyébként aktív versenyző, és szintén segítette úszásával a csapatokat.

„Sokat fejlődtünk az elmúlt években, ezt jelzik az eredmények is. Nem véletlen, hogy hét kvótát szereztünk a játékokra. Bízom benne, hogy több dobogós helyezést is elérünk Birminghamben, de azért mindannyian azon vagyunk, hogy azok az érmek minél fényesebbek legyek.”- tette hozzá Takács Krisztián. A július 7. és 17. között megrendezendő multisport eseményen eddig 11 sportágban szereztek indulási jogot a magyarok, továbbá a tekések bemutató sportágként vesznek részt a seregszemlén. A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) információi szerint „Világjátékok Magyar Csapat” 44 fős jelenleg, de több sportágban is rendeznek még kvalifikációt, így a versenyzői létszám tovább bővülhet.