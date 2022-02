– Szente Vajk és Nagy Sándor barátom kezdték el évekkel ezelőtt az időszakos önkéntes böjtöt. Jó ötletnek tartottam, így csatlakoztam hozzájuk én is – kezdte Nagy Balázs színész, aki azt is bevallotta, az első próbálkozás nem sikerült. Teljesen félreértettem a böjt lényegét, szinte mindent ettem, hiányérzetem volt. Mostanra már ott tartok, hogy pontosan tudom, mivel tudom pótolni a húsokat. Mik azok a vitaminok, amikre szükségem van, hogy ne gyengüljön a szervezetem, miközben sportolok, amellett, hogy rengeteg előadásom és próbám is van. Idén már hatvanhárom naposra lett kibővítve a böjtöm. A hatvannegyedik nap egy családi összejövetelre esett, azt még ki akartam élvezni, de most már kitartok húsvétig – szögezte le.

Nem esik bűnbe

Idén három dolgot fogadott meg a színész: nem iszik alkoholt, nem eszik húst és nem fogyaszt csokoládét. Utóbbi elég nehéz lesz, mert nagyon édesszájú.

– Ugyan most Budapesten próbálok, de a hosszú böjti időszak bele fog nyúlni a győri előadásokba is. Szerencsére már szinte mindenhol találni olyan éttermeket, ahol húsmentesen készítenek ételeket, így kevésbé lesz nehéz megoldani a többhetes étrendem. Színes a kínálat, nemcsak a rántott sajt és a rántott gomba opciók vannak, hanem egészen izgalmas és ízes ételkombinációk, amiket a húskedvelők is szeretnek. A legtöbb ételben nem érezhető, hogy nincs hús – fejtette ki.

– Imádok enni, és ezt karácsony környékén meg is éreztem, úgyhogy itt az ideje a méregtelenítésnek. Az ünnepek után megmaradt édességhalom láttán sem esek kísértésbe. Az ötéves kislányom ugyanolyan édesszájú, mint én, és rendszeresen rájár. Fejben erős vagyok, meg tudom állni és nem esek bűnbe – mondta Nagy Balázs.

Nagy Balázs szerint az önkéntes böjt egyfajta méregtelenítés is a karácsonyi időszak után. Fotó: Menyhárt-Török Adél

A fogyókúra előszobája

A színész úgy érzi, gyorsan eltelt az első tíz nap, szinte észre sem vette, de tudja, hogy lesznek nehéz napok és holtpontok is. – Vannak olyan stresszes napok, amikor az embernek jólesik este egy pohár bor. A színház konyhájára betérve megcsapnak az illatok és bevallom, összefut a nyál a számban. Nehéz, de tudom, hogy simán át fogok jutni ezen az időszakon is. A böjt nekem mindig egyfajta előszobája a fogyókúrának. Nyárig minden évben diétásabb étrendet követek, oda kell figyelnem magamra, mert hízásra hajlamos vagyok. Ezzel teremtem meg azt az egyensúlyt, hogy később ne szaladjon fel néha egy-két kiló, amit aztán újra le kell adni. Igyekszem folyamatosan kontroll alatt tartani magam, annak ellenére, hogy szeretek enni – vallotta be Nagy Balázs.

Másokat is szeretne motiválni

– Odafigyelek a táplálkozásra, rendszeresen sportolok, de vannak olyan pillanatok, amikor végtelenül elfáradok. Karácsonykor, év vége felé megengedem magamnak, hogy azt egyek és annyit, amennyi jólesik. De néha talán többet is. A böjtölés vallási hátterét elengedtem, csak a méregtelenítésre figyelek, ha továbbra is tartani akarom a formám a színpadon – mondta a színész, aki a 63 napos böjt leteltével sem fog határtalan zabálásba kezdeni húsvétkor. – Édesapám minden évben készít húsvéti sonkát, amit csak nekem csinál, azt most is nagyon várom. De folytatom az egészséges táplálkozást azután is, csak már húst is fogok fogyasztani – mutatott rá.

Nagy Balázs önkéntes böjtjéről folyamatosan hírt ad majd a közösségimédia-oldalain és a végeredményről is beszámol: –Szeretnék minél több embert inspirálni. Nagyon hasznos dolognak tartom a böjtölést, nemhiába van ilyen hosszú hagyománya, akár vallási, akár egészségmegőrző szempontból nézzük. Azt vettem észre, hogy az ismeretségi körömben is egyre többen választják ezt a méregtelenítési formát.