Dallos Bogi egykori mentoráltja, Dárdai Blanka és Szécsi Böbe is imádja az egyedi darabokat

Míg Dárdai Blanka az arany középutat keresi, ha divatról van szó, Szécsi Böbe is rendszeresen megfordul second hand üzletekben. A GLAMOUR Women of the Year díj Az év énekesnője kategóriájának jelöltjei nagyon örülnek, hogy az idei gálán egyúttal a fentartható divat mellett is kampányolhatnak.

Dárdai Blanka Forrás: Redlemon

A Glamour magazin fontosnak tartja, hogy ikonikus eseményén reflektorfénybe állítsa a környezetvédelmet és a fenntarhatóságot. A gála dress code-ja „green carpet, a jelöltek és a meghívottak felé a kérés pedig az, hogy ne vásároljanak új ruhát az eseményre, válasszanak a gardróbjukból egy már meglévő ruhadarabot, vagy kutassanak fel egy vintage kincset. Dárdai Blanka énekesnő az élet minden területén, így az öltözködésében is az arany középutat keresi. Én a turizást egyfajta élményként, szórakozásként élem meg. Nagyon szeretem a keresgélést, és mindig izgatott leszek, amikor rábukkanok valami új kincsre. Természetesen előfordul, hogy fast fashion üzletben vásárolok, de ez általában csak funkcionális beszerzés, a kedvenc és érdekes darabjaimat mindig a turiban találom meg. Fontosnak tartom, hogy az élet minden területén tartsunk fenn egy egészséges egyensúlyt, így a ruhavásárlási szokásaimat is a mértékletesség jellemzi. A kedvenc turis darabom egy vintage Gucci pulóver, amit pár éve az egyik újpesti használtruhaboltban találtam. Volt egy-két apró hibája, de nálam az a szabály, hogy ha valami megtetszik akkor azt nem hagyom ott. Ezeket a ruhadarabokat gyakran kijavítom, megvarrom – árulta el Blanka. Legutóbbi YouTube-videója is egy „turi-vlog” volt, ahol megosztotta kedvenc turkálói nevét is. Dárdai Blanka énekesnő a turizást egyfajta élményként, szórakozásként éli meg

Forrás: Redlemon Szécsi Böbe is rendszeresen megfordul second hand üzletekben. Azért szeretem a másodkézből vásárolt ruhákat, mert egyediek, és biztosan tudom, hogy ezek nem jönnek majd velem szembe az utcán. Szeretem a minőségi darabokat kutatni, számos turkálóban szét szoktam nézni, de a kedvenc darabjaim a dédnagymamámtól vannak, az ő ruháit hordom a legszívesebben – tette hozzá Böbe, és azt is elárulta, hogy a gálán valószínűleg egy korábbi koncertruháját fogja viselni, melyhez érzelmileg kötődik. Szécsi Böbe kedvenc darabjai a dédnagymamájától vannak-

Forrás: Redlemon Az év vállalkozója kategória egyik jelöltje Kertész Violetta, egy vintage ruhaüzlet alapítója és tulajdonosa. Már egész fiatalon, tinédzserkorában is különleges stílusa volt, szeretett feltűnően öltözködni, egyedi darabokat gyűjtött. Akkoriban Magyarországon még nem volt jelen a fast fashion divat, így lett számára rendszeres heti program a turkálóba járás, ahol már akkor is igazi kincsekre lehetett bukkanni. Fillérekért talált – a kabátoktól kezdve a cipőkig – mindenféle ruhadarabot, melyekre sokan felfigyeltek és kíváncsian kérdezték, honnan szerzi be őket. Mai napig a kedvenc darabja egy Srí Lankán szerzett fejdísz, amely ma is dekorációként szolgál boltjában. Véleménye szerint a használt ruha vásárlás nem csak anyagi megfontolásból fontos, de az egyedi darabok segítenek minket az önkifejezésben is. Azoknak a fiataloknak, akik szeretnének egyedien öltözködni, nem mindennapi kiegészítőkkel feldobni a szürke hétköznapokat, ez egy tökéletes opció, mely nem csak pénztárca kímélő, de fenntartható is – fejtette ki a vállalkozó, akinek a külföldi nyaralásaiból sem maradhat ki egy-egy bolhapiac vagy second hand üzlet felfedezése. A legfontosabb, ha új ruha vásárlása mellett döntünk: válasszunk a fenntartható divat iránt elkötelezett üzletek kínálatából! Az ökotudatos divat úttörőinek köszönhetően már egyre több helyen válogathatunk többek között biopamut és vegán bőr felhasználásával készült termékekből. A GLAMOUR Women of the Year jelöltjeire március 20. éjfélig lehet szavazni a woty.glamour.hu linken. Nézd élőben a díjátadó gálát március 23-án a glamour.hu-n!

