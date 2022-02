Nem volt tiszavirág életű Növényi Norbert újévi fogadalma, aki úgy döntött az idei évben formába hozza magát. Az egykori élsportoló ráadásul barátságos kick-boksz mérkőzésre is készül Bunyós Pityuval, így nem árt az erőnlétét feltornázni. „Nagyon régóta ismerem annak a konditeremnek a tulajdonosát és törzsvendégeit, ahova újra elkezdtem járni. Döbbenetes, hogy vannak olyan vendégek, akik túl a hetvenen olyan súlyokkal szériáznak, mint én fénykoromban. Jó ez a légkör, mert engem is arra ösztönöz, hogy összekapjam magam” – mondta az Üdv a Családban! című műsorban Növényi Norbert, aki a fekvenyomás-versenyt nem merte bevállalni, ám a lábbal való súlykitolásban lenyűgözte a konditerem törzsközönségét. „Régen nem egy, hanem két ember pattant fel ezekre a súlyokra és úgy tologattam ki őket a lábammal. A mostani teljesítményem sem volt rossz, hiszen a súlyokon felül plusz egy ember testsúlya is a lábamra nehezedett, mégis elbírtam vele. Szerencsére jól ment a kitolás, bár nem mondom, hogy nem fáradtam el. Van hova fejlődni, szép fokozatosan szeretném is az erőnlétem újra a maximumra pörgetni, nemcsak a mérkőzés miatt, hanem azért is, hogy még jobban érezzem magam a bőrömben, fitten, erősen” – tette hozzá Növényi Norbert.