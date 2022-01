Öt év után, új nagylemezzel és videoklippel jelentkezik a soproni Art Of Haven zenekar. Az "In Montibus Eram" (magyarul: A hegyekben voltam) címet viselő album 10 dalt tartalmaz. A lemezen vegyesen kaptak helyet angol és magyar szerzemények egyaránt. A korábban már YouTube-on videoklippel is népszerűsített, "Mindennap Sopron" című dal is szerepel rajta, újrarögzített formában. Ez az albumot megelőzően egy kislemezen is megjelent, tisztelegve ezzel Sopron, és a "Hűség 100 Sopron" évforduló előtt.

A stúdiós munkálatok több mint egy éven át zajlottak Fazekas Ákos zenei producer saját stúdiójában. A zenekar ezúttal egy keményebb irányvonalat választott magának, héthúros gitárokkal és öthúros basszusgitárokkal lettek rögzítve a dalok. A nagylemez letölthető és meghallgatható a világ összes nagy online zeneáruházában, valamint a YouTube-on is. A "Kimondatlanul" című akusztikus dalhoz Riba Szabolcs operatőrrel egy videoklipet is forgattak. A felvételek a soproni Ottó Pince Borozóban, és a "harkai dombon" készültek.

A zenekar jelenleg aktívan próbál az élő koncertekre, és leendő basszusgitárosát is keresi. Jelentkezni a Facebook-oldalukon lehet.