A Művirágok karneválja első fele eklektikusabb, stílusilag elkalandozóbb, míg a második korongon egységesebb, kicsit sötétebb hangulatú dalok szerepelnek. Ezek között az egyik legkülönlegesebb hangzásvilága az Esőnek van. Rimóczi Zsolt, a zenekar frontembere így nyilatkozott a dalról:

A duplalemez második felének talán legmelankolikusabb dala az Eső. Szeretünk a pörgősebb dolgok után picit leereszteni, ami jól jön a koncerteken és az életben is. Ez a dal azt a pillanatot rögzíti, amikor az ember hazaér a munkából egy kemény hét után és eltökélt szándéka a kevés energia ellenére is felkeresni akár egy régi barátot, akivel megbeszélheti az élet nehézségeit. Talán a fáradtság miatt, de kifogásként használja, hogy elered az eső és ezért végül otthon marad a gondolataival. Ebből a történetből csupán annyi az üzenet, hogy éreztetnünk kell időközönként a számunkra fontos emberekkel, hogy továbbra is nélkülözhetetlenek még akkor is, ha már nem tudunk annyi időt és energiát szakítani rájuk.

A videoklipről az alábbiakat mondta:

A klip vizuálisan alátámasztja a dal hangulatát, kicsit nyugodtabb, chillesebb, mint a tőlünk megszokott dalok és klipek. A koncepció Bikali Sanyi agyából pattant ki, nála is forgattuk le. Nagyon hálásak vagyunk neki, ugyanis sokat dolgozott a cucc összeállításán.