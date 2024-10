Kerkez és Horváth helyett Schön és Dárdai a keretben Kerkez Milos, Horváth Krisztofer és Nego Loic sem csatlakozik a magyar labdarúgó-válogatott keretéhez, helyettük Schön Szabolcs, ifj. Dárdai Pál és Gera Dániel került a csapatba. A magyar szövetség közösségi oldalának hétfő délelőtti beszámolója szerint az angol élvonalbeli Bournemouth játékosát és az Újpest FC futballistáját is sérülés hátráltatja, azt pedig délután jelentették be, hogy a francia Le Havre hátvédje is megsérült. Horváth Krisztoferről az Újpest közleménye alapján kiderült, hogy a combhajlítója húzódott meg a Zalaegerszeg ellen vasárnap 2-0-ra megnyert bajnoki találkozón. Az angol harmadosztályú Bolton Wanderersben szereplő Schön eddig nyolcszor lépett pályára a nemzeti csapatban, legutóbb 2021 nyarán. A következő évben többször is kerettag volt, de a meccseken nem kapott lehetőséget, tavaly és idén viszont már nem számított rá Marco Rossi szövetségi kapitány. A német másodosztályú Hertha BSC-t erősítő ifj. Dárdai Pál eddig egyszer játszott a válogatottban, 2022 novemberében. A Diósgyőr védőjét, a korábbi U21-es válogatott Gera Dánielt első alkalommal hívta be Marco Rossi a felnőttek közé. A keret hétfőn találkozott Telkiben, a magyarok pénteken a hollandokat fogadják, három nappal később pedig Bosznia-Hercegovinában vendégeskednek a Nemzetek Ligája A divíziójában.