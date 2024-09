Együtt dolgozhat a fiával 32 perce

A Fradi legenda a szurkolók segítségével állítaná meg a lejtmenetben lévő Vasast

A menesztett Gera Zoltán után Pintér Attila veszi át az NB II-ben szereplő Vasas irányítását. A korábbi szövetségi kapitány már játékosként és edzőként is megfordult az angyalföldi klubnál. Pintér Attila szerint kulcsfontosságú lesz a szurkolók támogatása is, hogy a csapat megfeleljen az elvárásoknak. A rutinos szakember együtt dolgozhat a fiával, a 18 éves Pintér Filip is a Vasas játékosa.

Pintér Attila és Nagy Miklós, a Vasas sportigazgatója Forrás: Vasas FC Fotó: Adrian DENNIS

Az NB II-ben szereplő Vasas az előző szezonban lemaradt a feljutást érő a második helyről. Gera Zoltán, a 97-szeres válogatott focista ennek ellenére folytathatta a megkezdett munkát Angyalföldön, azonban egy kínos vereséget követően már a negyedik forduló után kirúgták, ezt követően a megbízott edző László András irányította az együttest.

A fővárosi klub új edző után nézett, a jelöltek között emlegették még Bódog Tamást is. Csütörtökön kora este az Origo beszámolt róla, hogy végül Pintér Attila ülhet le a másodosztályban szereplő Vasas kispadjára. A klub végül még aznap este hivatalossá tette a hírt. Pintér Attila utoljára kettő évvel ezelőtt ült kispadon, akkor a III. Kerületi TVE vezetőedzője volt. A maximumot akarja Az 58 éves szakember korábban bajnoki címet nyert a Ferencvárossal (ennek idestova 20 éve), valamint a Győri ETO-val is, ráadásul egy időben a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedett – olvasható az Origo oldalán. Pintér Attila 1995-ben játékosként, a 2005–2006-os idényben pedig edzőként is állt már a Vasas alkalmazásában. A főváros klub a mostani szerződés részleteit nem hozta nyilvánosságra. Nem szeretnék sablonokat pufogtatni, tisztában vagyok a feladatokkal és a célokkal. Azon leszek, hogy kihozzam a maximumot a játékosokból, valamint hogy a velem és a csapattal szemben állított elvárásoknak maximálisan megfeleljünk, együtt, közösen. Egy dolgot viszont mondanék: ehhez én és a futballisták kevesek leszünk. Ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, óriási szükségünk lesz a szurkolótáborunkra is, nélkülük nem sikerülhet – nyilatkozta a frissen kinevezett vezetőedző. Hat forduló után a Vasas tíz ponttal, négyes holtversenyben a harmadik az NB II tabelláján, amelyet meglepetésre 14 ponttal a Szentlőrinc vezet.

