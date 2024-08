Jansen: megmutattuk, hogy tudunk jól játszani

Pascal Jansen vezetőedző szerint a Ferencváros a kiesés ellenére megmutatta a Midtjylland ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában, hogy tud jól játszani.

Láthattuk, hogy tudunk jól játszani, ugyanis ahogy idegenben, úgy ezúttal is jobbak voltunk az ellenfélnél az első félidőben. Megmutattuk magunkat, hogy gyorsan tanulunk, de a BL brutális tud lenni, mert a legkisebb hiba is megbosszulja magát

– mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón a nyáron kinevezett holland tréner, aki játékosai közül a kapus Dibusz Dénest emelte ki, mert az első félidő végén fontos védései voltak, ugyanakkor szintén döntőnek nevezte a dánok hálóőrének bravúrját a második félidő elején, mivel azt hitte, Rommens lövése gól lesz.

Jansen kiemelte, hogy a kiesés okát elsősorban a helyzetkihasználásban látja. Szerinte elég lehetőséget teremtett a csapata ahhoz, hogy továbbjusson, csak azokat nem váltotta gólra.

Ezt nem az Európa-bajnokságon összeszedett arcsérülése miatt nem játszó Varga Barnabás hiányával magyarázta, mert bár remek személyiséggel rendelkező kiváló csatárnak tartja, nem a múltba kíván tekinteni, hanem a jövőbe, ezért alig várja a felépülését.

„Nem voltam részese annak a párharcnak, így számomra nem érdekes, hogy visszanézzek a múltba, inkább a jövőbe tekintek. De most nehéz is erről beszélni, mert épp elég nagy arcul csapás, hogy kiestünk a BL-ből” – reagált arra a felvetésre Jansen, hogy a Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában akár az a Klaksvík is lehet, amely tavaly nagy meglepetésre már a BL első selejtezőkörében elbúcsúztatta a zöld-fehéreket.

Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Ferencvárosi TC-Midtjylland (dán) 1-1 (1-0)