A találkozónak azért is volt komoly tétje, mert idén nem csak a Liverpool és a Manchester City, hanem az Arsenal is harcol az angol bajnoki címért, a három csapat pedig fej-fej mellett halad előre. Szombat este az Arsenal drámai meccsen verte a Brentfordot, ezzel Mikel Arteta együttese ideiglenesen a tabella élére állt, így a Liverpool és a Manchester City is lépéshátrányba került – írta meg az Origo. Egy órával a meccs előtt az is eldőlt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik bekerült a Liverpool kezdőjébe, és a legnagyobb sztárjuk, Mohamed Salah is visszatért, bár csak a kispadon kezdett.

A világbajnok argentin Alexis Mac Allister büntetőjével egyenlítettek a hazaiak

Fotó: Paul ELLIS / Forrás: AFP

Szoboszlai egy órát kapott

A két angol gigász ősszel ugyancsak 1-1-re végzett egymással, s vasárnap este is egy remek iramú meccset hozott a két topmenedzser, Jürgen Klopp és Josep Guardiola utolsó bajnoki összecsapása. Eleinte a vendégek kontrái hordoztak magukban némi veszélyt, majd negyedóra elteltével a labdát többet birtokló Liverpool is odakerült az ellenfele kapuja elé, Darwin Nunez gólt is lőtt, de lesről. A 23. percben aztán a Manchester City szerzett vezetést: Kevin de Bruyne azonban laposan lőtte be a labdát, és John Stones három méterről a kapufa és Kelleher között a hálóba passzolta – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.