A Ferencváros sorozatban hetedik bajnoki meccsét is megnyerte, így a Fehérvár otthonában aratott siker egyben azt is jelentette, hogy a címvédő újra első lett a tabellán. Dejan Sztankovics a csapata mellett a játékvezetést is dicsérte a mérkőzés után. Székesfehérváron Karakó Ferenc tartalék bíróként dolgozott. Sztankovics és Karakó legutóbb másfél hete, Debrecenben komoly konfliktusba keveredett a Magyar Kupa-meccsen, Karakó kiállította a Ferencváros vezetőedzőjét, akit az eset miatt két kupamérkőzésről is eltiltották – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Most végre pont került az ügy végére.

Dejan Stankovic, a Ferencváros vezetőedzője (j) sárga lapot kap Karakó Ferenc játékvezetőtől a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Sztankovics bocsánatkérése

Február végén a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Debrecen emberelőnyben, egy kihagyott büntető után értékesített kipattanóból egyenlített a Ferencváros ellen. A játékvezető ténykedését nem tudta szó nélkül hagyni a zöld-fehérek edzője, Dejan Sztankovics, a bíró pedig egymás után két sárga lappal kiállította a szerb trénert. A szerb szakember akkor nagyon dühös lett Karakó Ferenc ítéletei miatt, akit végül megtapsolt, majd bevonult az öltözőbe – írta meg az Origo. Sztankovics a fehérvári találkozó előtt beszélt Karakóval.

Bocsánatot kértem tőle, de ő is megértette, hogy feszült voltam. A személyiségemhez hozzátartozik, hogy együtt élek a játékkal, semmi személyes nem volt. Bocsánatot kértem, és ezzel pontot tettem az ügy végére. A fehérvári meccsen is abszolút nemzetközi szintű volt a játékvezetés

– mondta el a szerb vezetőedző a meccs előtt. Természetesen a Fradi trénere nemcsak a játékvezető munkáját dicsérte, hanem saját játékosai teljesítményét is.

A Fehérvár edzője nem aggódik

A Ferencváros hőse a kétgólos Varga Barnabás volt, aki immár tizenhét találattal vezeti az NB I góllövőlistáját. Sztankovics azonban leszögezte, hogy a támadó nem egyedül nyerte meg a fehérvári meccset az FTC-nek – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

A csapat nyert, együtt dolgozunk, együtt szenvedünk, együtt hibázunk. Varga szerezte a gólokat, de együtt nyertünk. Gratulálok a srácoknak, nem egyszerű meccsről meccsre nyomás alatt játszani

– nyilatkozta Sztankovics. Ez volt a fehérváriak harmadik veresége egymás után, ráadásul harmadszor is rúgott gól nélkül zártak, de edzőjük, Bartosz Grzelak továbbra sem aggódik, szerint hamarosan jobban fognak szerepelni.

Az Újpest elleni meccs után is elmondtam, jobban aggódnék, ha úgy nem szereznénk gólt, hogy mellette nem lennének helyzeteink. Újpesten volt jó pár nagy gólhelyzetünk, ma is volt három gólszerzési lehetőségünk a második gól előtt nem sokkal. Ha ezek nem lettek volna, jobban aggódnék a gólképtelenségünk miatt. Hinnünk kell magunkban, hogy ez megváltozik

– árulta el a fehérváriak mestere, aki beszélt a Fradihoz távozó támadójukról, Kenan Kodróról is.

Kodro távozott, de ilyen a futball. A játékos csapatot váltott, ez mindig benne van, meg kell oldanunk, és biztos vagyok benne, hogy megfordul majd ez a széria, és tudunk gólokat szerezni

– zárta mondandóját Bartosz Grzelak.