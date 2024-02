Elveszítette az Olimpiakosz elleni párharc görögországi felvonását a Ferencváros az Európa-konferencialigában, de a zöld-fehérek edzője, Dejan Sztankovics szerint koránt sincs lefutva a párharc. Az Olimpiakosz frissen kinevezett edzője, José Luis Mendilibar is elismerte, hogy a mérkőzés egyes periódusaiban a Ferencváros jobban teljesített a csapatánál. Az első meccsen mutatott játék képe alapján nincs rossz helyzetben a magyar bajnok a visszavágó előtt.

Ddejan Sztankovics, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott, Olimpiakosz–Ferencvárosi TC első mérkőzésen a pireuszi Karaiszkakisz Stadionban 2024. február 15-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A Ferencváros óriásit küzdött, s egy percig vezetett is az Olimpiakosz félelmetes otthonában, de később a videóbíró elvette Varga Barnabás gólját. A második félidőben egyre jobban fokozta a nyomást a görög csapat, amíg egyetlen egyszer hibára nem tudta kényszeríteni a Fradi védelmét – írta meg az Origó. A Ferencváros edzője, Dejan Sztankovics a mérkőzés után érthetően csalódott volt, de a szerb szakember egyúttal már a visszavágóra is gondolt, ahol óriási szerepe lehet a magyar bajnokcsapat szurkolóinak is.

A cserék hoztak fordulatot

– Csalódott vagyok, mert az első félidőben remekül alkalmaztuk az eltervezett taktikát, hatvanöt-hetven percig megfelelően kontrolláltuk a játékot, sokat futottunk. Ne értsenek félre, az Olimpiakosz megdolgozott a sikerért, nem akarom kisebbíteni az érdemeit, de voltak olyan döntések, amelyekkel nem értek egyet – árulta el a szerb szakember a lefújást követően. Sztankovics azt is hozzátette, hogy az elemzőknek köszönhetően makulátlanul sikerült a Ferencváros felkészülése, csak sajnos a második félidőben kifogyott a szufla a játékosokból.

A cserék természetesen friss erőt, friss dinamikát hoztak az Olimpiakosz játékába, mi pedig az utolsó húsz-huszonöt percben elvesztettük a szervezettségünket. Nem szeretek veszteni, úgyhogy egyáltalán nem vagyok boldog, de büszke vagyok a játékosaimra, mert remekül küzdöttek

– mondta el a zöld-fehérek edzője.

A Fradi válogatott csapatkapitánya, Dibusz Dénes szerint egy fokkal jobb a helyzet, mint a tavalyi, Leverkusen elleni egyenes kieséses párharc első meccse után az Európa-ligában.

– Volt pár szép támadásunk, de utána érződött, hogy becsúszik pár hiba, nehezebben értünk vissza, a cserékkel tudtak frissíteni, kis fölénybe kerültek, a meccs végén pedig megszerezték a győztes gólt. Egy fokkal jobb a helyzet, mint tavaly a Leverkusen ellen – nyilatkozta a magyar játékos, aki a 406. tétmeccsén védte a Fradi kapuját, ezzel a kapusok között klubrekorder lett a 34-szeres magyar bajnok csapatnál.