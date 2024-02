A felcsúti csapat sorozatban másodszor nyert bajnokit, hazai pályán pedig a legutóbbi két, nyeretlenül megvívott élvonalbeli találkozó után diadalmaskodott újra. Nagy iramban és a riválisnál sokkal támadóbb felfogásban kezdett a Felcsút, amely nem egyszer könnyedén száguldott át a középpályán és többször is nagy helyzetet alakított ki.

Corbu Marius, a Felcsút (b) és Richlord Ennin, az MTK (j) játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában játszott Felcsút – MTK Budapest mérkőzésen

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

A jobb oldalon Komáromi György játszott kifejezetten jó formában, ez 25 perc alatt két gólban mutatkozott meg: a 22 éves futballista előbb ugyanis a csapatkapitánynak, a válogatott Nagy Zsoltnak, alig negyedórával később pedig a román Marius Corbunak adott gólpasszt.

Komáromi aztán a harmadik hazai találatból is kivette a részét, az ő beadása után fejelt ugyanis Plsek középre, ahol Favorov nem hibázott ziccerben. A félidei háromgólos felcsúti előnyt a statisztikai adatok is alátámasztották, a Felcsút ugyanis 72 százalékban birtokolta a labdát, nyolc próbálkozásból pedig hatszor a kaput is eltalálta, míg a fővárosi ellenfél háromszor kísérletezett és kétszer talált kaput.

Fordulás után tíz perc sem telt el, amikor Komáromi maga is eredményes volt, miután egy jól felépített és kivitelezett támadás végén remek ütemben érkezett Nagy Zsolt bal oldalról keresztbe adott labdájára.

A mérkőzés és a három pont sorsa ezzel gyakorlatilag eldőlt, de a kettős cserével felfrissített MTK-nak hamarosan sikerült szépítenie.

Ennek ellenére a folytatásban sem kapott erőre a fővárosi csapat, s mivel a hazaiak kevésbé erőltették már a támadásokat, alacsonyabbá vált a színvonal. A hajrában aztán a Puskás Akadémia még kétszer betalált, miközben az MTK a 82. perctől emberhátrányban játszott, de a vereség miatt elsősorban saját gyenge játékát okolhatja. A fővárosi kék-fehéreknek ez volt egymás után a harmadik vereségük, vendégként is már három mérkőzés óta nyeretlenek.

Felcsút–MTK Budapest 6-1 (3-0)

Játékvezető: Bognár

Gólszerzők: Nagy Zs. (12.), Corbu (25.), Favorov (45+1.), Komáromi (54.), Stronati (81.), Soisalo (91.), illetve Molnár (65.)

Piros lap: Végh (82.)

Sárga lap: Stronati (19.), Nagy Zs. (40.), Maceiras (77.), illetve Hej (84.)

Felcsút: Pécsi - Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill (Markgráf, 79.) - Batik (Colley, 79.), Favorov - Komáromi (Soisalo, 79.), Corbu (Vékony, 59.), Nagy Zs. (Slagveer, 55.) - Plsek

MTK Budapest: Demjén - Hej, Kádár, Kocsis G. - Kovács M., Thiam (Végh, a szünetben), Kata, Bognár (Stieber, 57.), Antonov (Vadnai, 83.) - Németh K. (Ennin, a szünetben), Jurina (Molnár, 57.)

Visszafújt büntető döntött

Debreceni mezőnyfölénnyel kezdődött a Fehérvár és a DVSC találkozója, jobbára a hazai térfélen folyt a játék. A félidő közepén egy gyors fehérvári kontratámadás végén büntetőhöz jutottak a piros-kékek:

Nicolas Stefanelli rosszul helyezett lövését Megyeri kivédte, de a VAR-vizsgálat után megismételt tizenegyesből Tobias Christensen már nem hibázott.

Erről a VAR döntésről azonban még sokat fognak vitatkozni. A Debrecen még egy fokozattal feljebb kapcsolt és Dzsudzsák Balázs megpattanó szabadrúgásánál, valamint Bárány Donát fejesénél igen közel járt az egyenlítéshez. Fordulást követően is ugyanaz volt a forgatókönyv: a Fehérvár visszahúzódva védekezett, míg a hajdúságiak nagy lendülettel támadtak. A játékrész közepén feljebb merészkedett a hazai csapat, így kiegyenlítettebbé vált a meccs,

mégis a Debrecen állt közelebb a gólhoz, amikor Szuhodovszki Soma életerős lövését Tóth Balázs a kapufára ütötte.

A hajrában elkeseredetten küzdött a Loki az egyenlítésért, a fehérváriak pedig hősiesen őrizték a minimális előnyt, és végül sikerrel jártak. A Fehérvár sikerével megerősítette harmadik helyét a tabellán.

Fehérvár FC - Debreceni VSC 1-0 (1-0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 4770 néző

Játékvezető: Andó-Szabó

Gólszerző: Christensen (30., 11-esből)

Sárga lap: Serafimov (41.), Simut (96.), illetve Baranyai (25.), Ojediran (68.)

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese, Serafimov, Spandler, Gergényi, Schön - Katona M. (Sigér, 59.), Csongvai, Christensen (Simut, 86.) - Berki (Gradisar, 59.), Stefanelli (Pető, 74.)

Debreceni VSC: Megyeri - Baranyai (Tuboly, 69.), Pellumbi, Lagator, Ferenczi - Loncar (Szuhodovszki, 81.), Ojediran (Manrique, 69.) - Szécsi (Kocsis D., 58.), Dzsudzsák, Domingues (Bódi, 81.) - Bárány