A Marco Rossi szövetségi kapitánnyal való kapcsolatáról Szoboszlai elmondta, habár két korábbi kapitánynál is volt már a keretben, a "Főnök" volt az első, aki be merte őt tenni a felnőttek közé a nemzeti csapatba, és azóta is bízik benne.

Nagyon közel állunk egymáshoz. Ez akkor lett igazán erős, amikor három éve Izland ellen kijutottunk, és ő nem lehetett ott. Írt nekem egy hosszú üzenetet a meccs előtt, én pedig azt válaszoltam, hogy ne aggódjon, a végén pedig üzentem, hogy szívesen

– mesélte.

A magyar válogatott egyik legnehezebb meccse a sorozatban éppen a Montenegró elleni idegenbeli összecsapás volt, amely gól nélküli döntetlennel zárult.

Szoboszlai szerint azon az estén érezték, hogy nincs bennük átütő erő, viszont az előző világbajnoki selejtezősorozatban az Albánia elleni párharcban mind a kétszer hibáztak ilyen szituációban, így vereség lett a vége. Megjegyezte, tanultak abból, így a Montenegró elleni összecsapáson az volt a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül hozzák le a találkozót, ami sikerült.