Eredmények, 1. szabadedzés:

---------------------------

1. George Russell (brit, Mercedes) 1:38.795 perc

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:39.154

3. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:40.013

4. Lando Norris (brit, McLaren) 1:40.277

5. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:40.687

6. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1:41.032

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:41.142

8. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1:41.363

9. Logan Sargeant (amerikai, Williams) 1:41.416

10. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1:42.706

11. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:42.906

12. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:45.575

13. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:47.407

14. Daniel Ricciardo (ausztrál, Alpha Tauri) idő nélkül

15. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) i.n.

16. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) i.n.

17. Esteban Ocon (francia, Alpine) i.n.

18. Pierre Gasly (francia, Alpine) i.n.

19. Max Verstappen (holland, Red Bull) i.n.

20. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) i.n.