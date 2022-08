Kínos agyonhallgatás övezi a kolozsvári Universitatea–Sepsi OSK román labdarúgó bajnoki mérkőzésen zajló nézőtéri botrányt – írja a Magyar Nemzet. Mint ismeretes, az újonc kolozsváriak szurkolói – az egyik legmegveszekedettebb galeri az országból – számbelileg ugyan nem, agresszivitásban és gyűlölködésben viszont annál „emlékezetesebbet” alkottak a hétfői találkozón.

A háromszéki együttes 1-0-s győzelmével végződő találkozó első huszonöt percét a hazai drukkerek gyakorlatilag magyargyalázásra fordították,

ekkor telt be a pohár a nemrég Párizsban Bajnokok Ligája-meccsen rasszizmussal vádolt, egy időre el is tiltott Sebastian Colțescu játékvezetőnél. Előbb a stadion hangosbemondója révén szólított fel a xenofób kórus leállítására, majd tíz percre félbeszakította a mérkőzést, és az öltözőbe rendelte a csapatokat. A mérkőzés ugyan folytatódott, a gyalázkodás azonban csak egy-két fokozattal csökkent, illetve átcsapott Románia, Románia skandálásba. Amihez a maroknyi székely szurkolótábor ironikusan csatlakozott, ettől a kolozsvári szurkolók újra „megőrültek”. A skandalumot végül az terelte a tűrhetőség irányába, hogy a többi néző kifütyülte a magukról megfeledkezőket. A mérkőzés lefújása után pedig a műsorközlő a maximumra húzta a zenét, így a szurkolói gyalázkodás, illetve a menetrendszerű székely himnusz is némajátékká változott.

Kedd délutánig egyetlen fórum sem nyilatkozott a páratlan botrány ügyében. Sem a diszkriminációellenes hivatal, sem a Román Labdarúgó-szövetség, sem a profi liga képviselői nem fogalmazták meg álláspontjukat, annál kevésbé a kolozsvári klub illetékesei. A mérkőzést a helyszínen végigkövető kolozsvári polgármesternek, Emil Boc volt román miniszterelnöknek sem akadt mondandója, így legfeljebb találgatásokba bocsátkozhatunk. Ezek az elbagatellizálástól a pályabetiltásig, illetve a minden korábbinál nagyobb pénzbírsággal járó büntetésig terjednek. A magyarságot érő atrocitások észrevételezésére, a nemzetközi fórumok elé tárására szakosodott sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Jogvédő Társaság is minden bizonnyal elkészíti jelentését.

Kolozsvári források szerint az erdélyi magyar infrastruktúra-támogatások ügyében az utóbbi időben futószalagon megjelenő, uszító hangvételű cikkek jelentős mértékben hozzájárultak az indulatok ilyen mértékű felkorbácsolásához. A Sepsi OSK sikeressége nyomán immár első ligás klubok vezetői is beálltak a kórusba, de politikai felszólalások tárgyát is képezte már a háromszékiek „titka”.

Az OSK vezetői egyelőre nem kívánnak a nyilvánosság előtt foglalkozni az üggyel, bár elmondták: a mérkőzés vége felé már úgy érezték, hogy akár életveszélybe is kerülhetnek, de a kerítések és a csendőrök állták a sarat. A szombati, Bukaresti Rapid elleni hazai mérkőzés biztonságának megteremtését tartják most a legfontosabb feladatuknak, további lépéseiket a szövetség fegyelmi bizottságának döntésétől teszik függővé.