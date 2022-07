A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) csütörtöki közleményéből kiderült, az utazó csapatot 14-14 férfi és női úszó alkotja.

A 200 méter pillangó világcsúcsát is tartó Milák a gyorsváltókban is érdekelt lesz. Hozzá hasonlóan négy egyéni számban indul Kós Hubert, aki 200 és 400 méter vegyes mellett 200 méter háton és 100 méter pillangón is vízbe ugrik. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 200 és 400 méter vegyesen, valamint 200 méter pillangón indul. Derékproblémái miatt ugyanakkor távol marad a kontinensviadaltól Kapás Boglárka.

Ami a váltóversenyeket illeti: a férfiak és a nők is indulnak 4x100 és 4x200 méter gyorson, utóbbiak 4x100 méter vegyesen is. A vegyes összetételű váltóban 4x100 és a 4x200 méter gyorson lesznek érdekeltek a magyarok, a staféták összetételét a MÚSZ közlése szerint a helyszínen jelöli majd ki Sós Csaba szövetségi kapitány.

A nyíltvízi utazó együttesben ott lesz többek között Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Olasz Anna, valamint Rohács Réka is, akik így négyen nyertek világbajnoki ezüstérmet június végén a Lupa-tavon.

A magyar Eb-csapat:

férfiak:

Betlehem Dávid (1500 m gyors)

Holló Balázs (4x200 m gyors)

Kalmár Ákos (1500 m gyors)

Kós Hubert (200, 400 m vegyes, 200 m hát, 100 m pillangó)

Kovács Benedek (50, 100, 200 m hát)

Márton Richárd (200 m gyors, 200 m pillangó)

Mészáros Dániel (100 m gyors)

Mészáros Dániel (200 m gyors)

Milák Kristóf (100, 200 m gyors, 100, 200 m pillangó)

Németh Nándor (100 m gyors, 200 m gyors)

Szabó Szebasztián (50, 100 m gyors, 50 m pillangó)

Telegdy Ádám (200 m hát)

Verrasztó Dávid (400 m vegyes)

Zombori Gábor (200 m mell)

nők:

Ábrahám Lilla Minna (4x200 m gyors)

Burián Katalin (100, 200 m hát)

Fábián Bettina (400, 800, 1500 m gyors)

Gyurinovics Fanni (100 m gyors)

Hosszú Katinka (200 m pillangó, 200, 400 m vegyes)

Jakabos Zsuzsanna (200 m pillangó, 400 m vegyes)

Késely Ajna (200, 400, 1500 m gyors)

Mihályvári-Farkas Viktória (400, 1500 m gyors, 400 m vegyes)

Molnár Dóra (100, 200 m hát)

Nyírádi Réka (200 m hát, 200 m pillangó, 400 m vegyes)

Pádár Nikolett (200 m gyors)

Sebestyén Dalma (100, 200 m pillangó, 200 m vegyes)

Senánszky Petra (50, 100 m gyors)

Szabó-Feltóthy Eszter (50, 100, 200 m hát)

nyíltvízi úszók:

férfiak:

Betlehem Dávid (5 km, 10 km, váltó)

Gálicz Péter (10 km, 25 km)

Kalmár Ákos (25 km)

Sárkány Zalán (5 km, 25 km)

Rasovszky Kristóf (5 km, 10 km, váltó)

nők:

Balogh Vivien (10 km, 25 km)

Rohács Réka (10 km, váltó)

Olasz Anna (10 km, váltó)

Vas Luca (25 km)