A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) tájékoztatása szerint a Normandia kilenc városában május 14. és 22. között rendezett XIX. Gymnasiadén a magyar küldöttség 22 arannyal, 13 ezüsttel és 19 bronzzal a hatodik helyen végzett az éremtáblán.

Hatvannégy ország csaknem háromezer versenyzője mérte össze felkészültségét húsz sportágban.

A 83 fős magyar sportolói delegációból kiemelkedtek az úszók, akik 19 aranyat, tíz ezüstöt és nyolc bronzot szereztek. Mellettük atléták, ökölvívók, birkózók, rögbisek és tornászok gyarapították a kollekciót.

A mostani volt a legeredményesebb magyar szereplés a Gymnasiadék történetében, az eddigi csúcs 2018-ban 27 dobogós helyezés volt Marokkóban.

A legkomolyabb éremhalmozónak az úszó Ugrai Panna bizonyult, aki a váltókat is beleszámolva tíz medált hozott haza. Egyéniben három aranyat és három ezüstöt, csapatban pedig négy aranyat.

A fiúk közül az ugyancsak úszó Magda Boldizsár öt éremmel – egyéni számban két arannyal és egy ezüsttel, továbbá váltóban két arannyal – emelkedett ki.



A sportversenyeken túl a Gymnasiadén hangsúlyt fektettek a helyszín kulturális bemutatására, az eseményen résztvevő különböző kultúrák megismertetésére és elfogadására, a fair playre, az egészséges életmód népszerűsítésére, az elfogadásra, befogadásra. Ennek jegyében tartották meg a nemzetek estjét, melyre a magyar delegáció vezetői magyar standot állítottak fel.

A nemzeti csapat utazását az MDSZ szervezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az érintett sportági szakszövetségek támogatásával.

Sejtettem, hogy szép sikereink lesznek, de ilyen éremesőre bevallom, magam sem számítottam. Mérhetetlenül büszke vagyok fiatal sportolóinkra, akik ezúttal is jó hírünket vitték a világba. Bízom benne, hogy nemcsak sport-, hanem kulturális élményekkel is gazdagabbak lettek, emellett pedig rengeteg barátot is szereztek a világ minden tájáról

– idézte a közlemény Balogh Gábort, az MDSZ elnökét.

A középiskolások sport világeseményét közel ötven éve, 1974 óta rendezik meg.

A magyar csapat eredményeit itt lehet megnézni.

Borítókép: A magyar csapat. Forrás: Magyar Diáksport Szövetség/ Facebook