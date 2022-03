A rendkívül hasznos spanyolországi edzőtábor után Sebestyén Peti és csapata, az Evan Bros. Racing Team márciusi tesztprogramjukat teljesítették, ami 2-2 nap motorozást jelentett Aragóniában és Estorilban. Az eső ellenére a HUMDA közreműködésével versenyző pilóta fontos tapasztalatokat és adatokat gyűjtött, így minden készen áll a hamarosan kezdődő 2022-es szezonra.

Sebestyén Peti remek formában érzi magát

Forrás: HUMDA

Spanyolországban lendületesen indult az első nap, de délutánra sajnos leszakadt az ég és a következő napokban sem javultak a körülmények. A csapat végül úgy döntött, hogy később indulnak el Estorilba és kivártak egy száraz napot a spanyol pályán. Portugáliába érkezve szintén csak egy rövid délelőttöt sikerült kifogni szárazon, viszont vizes és felszáradó pályán is fontos beállításokat tesztelt a gárda.

Kicsit szerencsétlenek voltunk az időjárás tekintetében, de az eső nem állíthatott meg sem engem, sem a csapatot. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy ekkora erőfeszítést tettek bele a tesztprogramba és folyamatosan keresték, hol lehetne a környéken szárazon motorozni. Végül sikerült egy ígéretes alapbeállítást találni Spanyolországban, ami Portugáliában is jól működött. Ezek a tesztek főleg arról szóltak, hogy kicsit a saját vezetéstechnikámat is csiszoljam a tavalyi tapasztalatokból tanulva. Vízen erős tudtam lenni, ez bizakodásra ad majd okot akkor is, ha esetleg szezon elején meglepne minket az időjárás valamelyik pályán. Jelenleg nehéz levonni bármilyen következtetést, de én remek formában érzem magam. Az aragóniai forduló előtt még lesz egy két napos tesztelési lehetőség, ahol a teljes mezőny ott lesz, így konkrétabb képet fogunk látni

– összegezte a HUMDA pilótája.

A Supersport-világbajnokság április 8-án indul majd el a Aragóniában, ezt megelőzően még lehetősége lesz a pilótáknak 2 napot tesztelni a spanyol aszfaltcsíkon.

Borítókép: HUMDA