Nagyon jó eredménynek tartja Bánhidi Ákos, magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edző-menedzsere, hogy a Liu testvérek pontszerző helyen zártak a leggyengébb számukban, 1500 méteren a pekingi téli olimpia szerdai versenynapján.

Az MTI-nek elmondta: komoly és fegyelmezett versenyzéssel lett Liu Shaoang negyedik, Liu Shaolin Sándor pedig hatodik.

"A zsenialitásukat mutatja, hogy két nappal a vitatott 1000 méteres finálé után összeszedték magukat, és azon a távon, amely a legkevésbé fekszik nekik, az érmekért harcoltak. A fizikai állapotuk alapján várható volt, hogy jól mennek, de mentálisan is rendben kellett lenniük" - fogalmazott a szakember.

Az edző-menedzser Liu Shaoangban érzi leginkább, hogy 500 méteren nagyot villanthat, mivel a világ legjobb sprintereinek szűk élmezőnyéhez tartozik, szerinte hatalmas lehetőség előtt áll, de igaz ez bátyjára, Liu Shaolinra is.

"Sanyiban éreztem most is az indulatot a két nappal ezelőtt történtek miatt, de ezt remekül tudta kezelni" - tette hozzá Bánhidi, aki a két női versenyzővel kapcsolatban elmondta, Jászapáti Petra nagyszerűen korcsolyázott, országos csúcsot futott, míg Kónya Zsófia sajnálatos módon elesett.

Bánhidi jelezte, hogy 1500 méteren Kónya helyett a Pekingbe tartalékként kiutazott Sziliczei-Német Rebeka fog versenyezni, mert ezen a távon jobbnak tartják, illetve megérdemli, hogy szerepeljen az olimpián.

Liu Shaolin a két nappal ezelőtti "elviharzása" után most jókedvűen nyilatkozott. Viccesen megjegyezte, zseninek tartja magát, hogy ilyen két nap után 1500 méteren döntős lett.

"Nem ez a legerősebb számom, és mégis olimpiai csúcsot tudtam futni már a negyeddöntőben. Segített a testvérem, hogy összeszedjem magam az 1000 méteres döntő után, de magamat így is olimpiai bajnoknak tekintem azon a távon. Akkor a mennyből a pokolba jutottam pár perc alatt. Profik vagyunk, mennünk kell előre, de nem dühből, mert az nem vezet előre. Azért megjegyzem, hogy most is voltak olyan lökdösődések, mint két napja, ám most ezekből nem lett kizárás" - mondta Liu Shaolin. "Így is jó esélyem van, hogy Pekingből is olimpiai bajnokként térjek haza, mert hátra van még a váltó és az 500 méter is".

Liu Shaoang elmondta, borzasztóan elfáradt 1500 méteren, nem volt több benne.

"Még mindig nem érzem magam százszázalékos állapotban, úgy látszik, a koronavírus miatti kis kihagyás, és az, hogy nem tudtam a válogatottal edzeni, többet kivett belőlem. Így különösen örülök, hogy nem a legerősebb számomban döntőben futhattam. Most ez ennyire volt elég, a negyedik helyre" - mondta a vegyesváltóval és 1000 méteren is pekingi bronzérmes fiatalabb Liu testvér.

Krueger John-Henry 11. lett ezúttal. Szerinte tipikus short track "baleset" áldozata lett az elődöntőben, ezért nem tudott harcolni az A döntőért.

"Nekem jöttek, kizökkentem a ritmusból. A zsűri pedig úgy ítélte meg, hogy csak a B döntőben mehetek. A másik ágról mindenki A döntős lett, csak a kizárt versenyzők nem. Van még fontos versenyünk itt, arra kell innentől figyelnünk" - fogalmazott az amerikai születésű gyorskorcsolyázó.

Jászapáti Petra jelezte: minimális elvárás volt a részéről a továbbjutás 1000 méteren:

"Azt viszont nem vártam el, hogy országos csúcsot fussak. El is fáradtam. Ugyanakkor utánunk rendezték a női váltó elődöntőit, és fájt a szívem, hogy most nem jutottunk ki erre a számra".

Kónya Zsófia nagyon csalódott volt, hogy igazi küzdelem nélkül kiesett:

"Jó erőben érzem magam, a vegyesváltó bronzérme erőt adott, felszabadultan mehettem. Jött egy rossz mozdulat. Nem így terveztem, van bennem hiányérzet" - mondta.

A rövidpályás gyorskorcsolya versenyei pénteken folytatódnak a kínai fővárosban, amikor is címvédőként megkezdi szereplését a férfi váltó az elődöntőben. Emellett az 500 méter selejtezőiben Krueger és a Liu fivérek is érdekeltek lesznek, valamint női 1000 méteren Jászapáti Petra folytatja a szereplését a negyeddöntőtől, utóbbi számban éremosztás is lesz.