Marco Rossit, a magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitányát még mindig zavarja, hogy csapata ősszel, a világbajnoki selejtezősorozatban mindkétszer alulmaradt Albániával szemben, a Nemzetek Ligájára pedig óvatosan, de nem félelemmel tekint.

A szakember az m4sport.hu-nak adott nyilatkozatában kifejtette: amennyiben Albániával szemben csak az egyik találkozót sikerült volna megnyerniük, akkor csapata végig versenyben lehetett volna Lengyelországgal a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyért.

"A mai napig feldühít ez a két vereség, mert meggyőződésem, hogy nem a megfelelő állapotban futottunk ki a pályára. Mint szövetségi kapitány, elsősorban az én felelősségem, ha a válogatott vesztesen jön le a pályáról, és ezt minden esetben vállalom is. De azt mondhatom, hogy tavaly szeptembertől most novemberig lejátszott mérkőzéseken mindent egybevetve jó munkát végeztünk" - mondta.

A magyar válogatottra váró soron következő feladat a Nemzetek Ligája lesz, amelyben először szerepelhet a legjobbak között, és ennek megfelelően júniustól az Európa-bajnok Olaszországgal, valamint Németországgal és Angliával találkozik. A németekkel - miként a világbajnoki címvédő franciákkal és a portugálokkal - az idei Európa-bajnokságon is megmérkőzhetett, míg az angolokkal a vb-selejtezőben mérhette össze magát.

Rossi kifejtette: a világ legerősebb válogatottjaival csak abban az esetben vehetik fel a küzdelmet, ha minden tekintetben tökéletes állapotban futnak ki a pályára, úgy fizikailag, mint mentálisan, technikailag és taktikailag.

"Mindenekelőtt pedig csak akkor, ha a csapat az első perctől az utolsóig maximálisan betartja a taktikai utasításokat. A stratégiánk csak akkor működhet, ha minden játékosom fegyelmezetten követi azt. A futball alapvetően csapatjáték, és ha mindenki egy irányba halad, még ha az nem is a legjobb, problémákat tudunk okozni az ellenfeleknek. Jövőre ezt kell megtennünk a Nemzetek Ligájában" - nyilatkozta. Hozzátette: mindenki támadó szellemű futballt akar játszani, amit rajta is sokan kérnek számon. Pedig azt ő is nagyon szeretne. Viszont amikor ilyen szintet képviselő ellenféllel szemben kell helytállnia egy csapatnak, akkor érhető, hogy inkább védekeznie, mintsem támadnia kell.

"Az álmokra szükségünk van, aztán szembe kell néznünk a valósággal is. Tudjuk, hogy az ellenfeleink és köztünk van különbség, úgy értem képességekben és piaci értékben, akkor ezzel bizony foglalkozunk kell. Óvatosnak kell lennünk, de nem szabad félnünk. A labdarúgásban a legszörnyűbb ellenfél a félelem. Tisztelned kell az ellenfeled, de sosem szabad félned tőle" - nyilatkozta.

Rossi kifejtette: amikor elfoglalta a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztját, az is a céljai között szerepelt, hogy nyomot hagyjon a nemzeti együttes történelmében. Szerinte a számok azt támasztják alá, hogy jó úton jár, de szeretne még jobb mutatókat elérni. Ezért minden egyes mérkőzésre vizsgaként tekint, és klubedzőként előfordulhat, hogy egy meccset több góllal elveszít a csapata, egy válogatottnál azonban ez már nem fér bele, számára ez szövetségi kapitányként könnyen megbízatása végét jelentené.