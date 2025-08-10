augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Koncertsorozat

1 órája

Retro Tabán: legendás magyar zenekarok szórakoztatják a közönséget

A Korál, Szikora Róbert és az R-GO, a Neoton Família és a Bikini is fellép a hagyományos Szent István-napi Retro Tabán koncertsorozaton augusztus 16. és 19. között.

Csepregi Éva a Neoton Família együttes koncertjén a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 23-án

Forrás: MTI

Fotó: Veres Nándor

A Tabánban – a hazai könnyűzene egyik ikonikus találkozóhelyén – négy estén át a magyar pop- és rocktörténelem meghatározó zenekarai szórakoztatják a közönséget – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A Tabán a hazai könnyűzene egyik szimbolikus helyszíne, ahol generációk nőttek fel legendás koncerteken. Idén is olyan műsorral készülünk, amely egyszerre idézi fel a múlt nagy pillanatait és ad felejthetetlen élményt a jelen közönségének

– idézi a közlemény Szente Vajkot, a Szent István Nap programsorozat nagykövetét.

A közlemény szerint augusztus 16-án a Korál zenekar koncerttel emlékezik Balázs Fecóra, és vendégművészekkel kiegészülve idézik fel a 2020-ban elhunyt magyar dalszerző legnagyobb slágereit, köztük a Maradj velem és a Homok a szélben című dalokat. Ezt megelőzően Abaházi Csaba műsorvezető formációja, majd a Beatrice lépnek fel.

Augusztus 17-én Szikora Róbert és az R-GO lép a színpadra, majd a Ladánybene 27. és a Roy & Ádám Trió adnak koncertet.

Másnap a Back II Black és Hevesi Tamás slágerei csendülnek fel a Tabánban, majd a Neoton Família előadásával – többek között a Nyár van, a 220 felett és a Santa Maria című slágerekkel – folytatódik a koncertsorozat.

Augusztus 19-én a Takáts Tamás Blues Band és Deák Bill Gyula lépnek fel, majd a negyvenéves Bikini együttes jubileumi koncerttel zárja a fesztivált – olvasható a közleményben.

Részletes információk a www.szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.

 

