Áldás és átok egy tőről fakad

A műsorvezető először A gondozónő, első, nagy sikert hozó regényéről faggatta az írót a Magyar Nemzet Videa-csatornáján elérhető műsorban.

Kíváncsi voltam, hogy mi van Nyugaton. Ismerősök jöttek és elmondták, hogy milyen volt a munka. Az egyik megkért engem, mert gerincproblémája lett, hogy menjek már ki helyette, különben elveszíti az állását. És akkor kimentem két hétre, mert nyári szünet volt. Ott két hét alatt megismertem ezt a világot, amit Kosztolányi Dezső az Édes Annában írt le

– árulta el Bátorligeti Mária, hogyan szerzett tapasztalatokat ahhoz, hogy hitelesen formálhassa meg a gondozónő alakját.

Ezután Viola Szandra kiemelte, hogy mind A gondozónő, mind Az áldás című regény esetében központi helyet foglal el a női lélek rezdüléseinek ábrázolása. „Azt hiszem, hogy talán önmagunkkal, a saját korunkkal tisztában vagyunk, de hogy a múlt évszázadokban egyáltalán mi zajlott a női lélekben, azt még mindig nem tudjuk pontosan, és erről is szól Az áldás című regény” – fejtette ki a műsorvezető.

A regény ívét egy ószövetségi történet, Jákob élete adja, amelyben az egyik legérdekesebb aspektus a testvérek közötti szeretet és gyűlölet. „A regényben ábrázolt Ráchel és Sára irigyek lesznek egymásra, versengenek kezdenek, de ugyanakkor Ráchel meg is szánja a nővérét, mert másképp nem lehetnének gyerekei, nem lehetne családja” - emelte ki a szintén főszereplőknek számító Ráchel és Sára sorsát Bátorligeti Mária, aki szerint nagyon is fontos a regénye címűben szereplő fogalomra, az áldásra összepontosítani a figyelmet.

Ma már nem értjük teljesen ezt sem, hogy mit jelent igazán az áldás, pláne az atyai áldás, holott abban a korban ez nagyon lényeges volt, és általában az elsőszülött fiú kapta meg. A regényben fondorlattal jutott hozzá Jákob, de az édesanyja is buzdította a csalásra

– mutatott rá az áldás fogalma körüli változásokra Viola Szandra.

Az áldás és az átok fogalmainak szerepéről szólva az írónő egy úti élményét osztotta meg a közönséggel