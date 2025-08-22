augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több mint 80 állomás

1 órája

Ingyenes koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt.

Címkék#koncertsorozat#Hatoslottó#Mága Zoltán#lottótársaság#kamionszínpad

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. 2025 szeptemberétől a Hatoslottó megújulásának apropóján – tájékoztatott a nemzeti lottótársaság pénteken.

MW
Ingyenes koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt.

Koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt. Mága Zoltán hegedűművész is szerepel a fellépők között

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

A közleményben kiemelték, hogy Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után átalakul. Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket.

Mint írták, a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását ünnepli az ingyenes Szerencsekoncertekkel.

A rendezvénysorozat keretében a következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.

A szeptember 4-én kezdődő fellépések október közepéig tartanak, és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. A fellépők között lesz többek között

  • Radics Gigi,
  • Singh Viki,
  • Nyári Alíz,
  • Szűcs Judith,
  • Nótár Mary,
  • Mága Zoltán,
  • Bebe,
  • Gájer Bálint,
  • Peter Srámek,
  • Delhusa Djon
  • és az Apostol együttes is.

A helyszínek és a fellépők teljes listája a szerencsekoncertek.hu weboldalon, valamint az esemény hivatalos Facebook-oldalán érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu