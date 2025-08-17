Filmvetítések is várják a gyerekeket a Városligetben

A Varázsliget színpadán fellép többek között az Egyszervolt Mesezenekar és a Tintaló Társulat, filmvetítésen lesz látható az Ágacska, a Mézga család, valamint Süsü, a sárkány kalandjai.

Bodrogi Gyula nemcsak Süsü hangjaként, hanem egy exkluzív beszélgetés vendégeként is várja a közönséget a Süsü világa című programban.

A Vajdahunyad vára előtti téren egyebek mellett herceg- és hercegnőképző programok, gőzhajtású triciklis artistamutatványok, rabló-pandúr játék, kovácsműhely és vívásbemutató szórakoztatja a gyerekeket.