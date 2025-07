Ismét meghallgatható Török Ádám és a Mini keszthelyi koncertfelvétele

Az eredeti tervek szerint 2023 nyarán, a Török Ádám és a Mini 75/55 című jubileumi turnéjához időzítve jelent volna meg a Török Ádám 75 jubileumi CD sorozat második, koncertfelvételekből álló etapja. Mivel Török Ádám úgy gondolta, hogy a jól ismert, de már nem kapható Mini koncertalbumok mellé egy adag egyéb érdekességet is elérhetővé tesz a dupla évfordulójára, hosszas tanakodás előzte meg a szerkesztési folyamatot. Végül a Mini, a Török Ádám & Mini, az Új Mini, a Török Ádám és a V Mini, valamint a Hármasfogat formációk egy-egy koncertalbumára esett a választás. Azzal kiegészítve, hogy majd még novemberre is lesz egy harmadik, hasonló kör. Illetve, hogy a stúdiólemezekből álló első etaphoz hasonlóan a koncertek mellé is tesz még egy extra korongot, valamilyen különlegességgel – olvasható a kiadó közleményében.

Keszthelyen ma lenni jó CD, frontborító 2025

A többféle felmerült ötlet között volt a Pereszlényi Zoltán által rögzített 2000-es keszthelyi koncertfelvétel is. Mellette szólt, hogy aznap Török Ádámék a ’98-as visszatérés utáni dalokból is játszottak. Ráadásul a Török Ádám & Mini 30 éves jubileumi turnéjának meghosszabbításaként is felfogható előadáson az akkor épp harminc éve megszűnt ős-Mini felállás két tagja, Czipó Tibi és Závodi Janó is színpadra lépett Köves Pinyó, Németh Karcsi, Kerékgyártó Füles István és Török Ádám (Gyugyó) mellett, hogy a legkorábbi programból is eljátszanak néhány megunhatatlan klasszikust. További kedves érdekessége a felvételnek, hogy Ádám, a Balaton szerelmese több dal szövegét is a helyszínhez, Keszthely városához igazította. Mi több, egy „új” dalt is improvizáltak Keszthelynek és a keszthelyieknek kedveskedve – derül ki a közleményből.

