„Szerintem a probléma magva ott van, hogy annyira globális lett a világunk, és olyan információdömpingben élünk, és olyan ingerek, csábítások érnek, ami mind elkezd minket érdekelni, és ezért mindenbe belekapunk, és nem tudunk igazán elmélyülni, tehát ilyen nagyon felszínes ez az egész. És mivel rettenetesen sok dolog történik és tulajdonképpen borzasztó kevés az énidő, ezért érezzük azt, hogy elszaladt a nap, elszaladt a hét. Nem tudom visszamondani, hogy mit csináltam, csak azt tudom, hogy volt ilyen, volt olyan, volt ez, volt az, de egy konkrét eredményt nem mindig sikerül vagy nem mindig könnyű megtalálni” – vélekedett Oberczián Géza.

Oberczián Géza a Poétikon stúdiójában

Forrás: MW

„Akkor szerinted több mindenről le kellene mondanunk, és csak egy-két dologra fókuszálni?” – kérdezett vissza Viola Szandra. „Ez nagyon nehéz, amikor ömlik felénk mondjuk a közösségi médiában, hogy ezt is lehetne, ide is lehetne utazni, oda is lehetne utazni, ezt is tanulhatnám, azt is, tehát, hogy nagyon sok jó lehetőség van” – folytatta gondolatmenetét a műsorvezető.

„Ez így van, de valahol azt gondolom, hogy igenis szelektálni kell” – összegezte véleményét Oberczián Géza, aki leginkább az írásban való elmélyülés által tapasztalta meg az időtlenséget.

