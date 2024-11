Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: a díjosztók részéről méltó és igazságos, hogy a XIX. században élt szenvedélyes szabadságharcosunkról, Petőfi Sándorról elnevezett díjat egy magyar és egy román XXI. századi szabadságharcos együtt kapja meg.

A Petőfi-díjjal elismert Mircea Dinescu román költő (b) és Kincses Előd erdélyi magyar jogász (j) az átadási ünnepségen a MOL Campusban 2024. november 29-én.

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

A házelnök szerint van valami, ami a különböző vérmérsékletű, hivatású, történeti és kulturális hátterű díjazottakat összeköti.

Ennek alátámasztására egy gyermekkori varázslatot idézett fel:

ha két egyformán hangolt hangvilla van a szobában, és az egyiket megrezegtetjük, a másik is megszólal.

1989 őszén ilyen varázslat történt díjazottjainkkal is: a romániai szabadság fuvallatára a marosvásárhelyi Kincses Előd és a sloboziai Mircea Dinescu lelkükben azonosan rezdültek - fogalmazott az Országgyűlés elnöke, hozzáfűzve, közös díjazásuk azért is bölcs döntés, mert arra hívja fel figyelmünket, hogy „valójában senki nem szabad és senki nincs biztonságban mindaddig, amíg mindenki nem részesül szabadságban és biztonságban".

Így volt ezzel Petőfiék idejében a XIX. századi erdélyi románság a korabeli Magyarországon, így van ezzel 1920 óta a magyarság is a mai Romániában és így van ezzel minden európai nemzet - akkor is, ha felismeri ezt a történelmi igazságot, és akkor is, ha nem - fűzte hozzá.

Kincses Előd és Mircea Dinescu díjazása annak az üzenetértékű jelzése, hogy nemcsak felismertük, de magunkévá is tettük ezt az igazságot

- fogalmazott.

A házelnök arra kereste a választ, hogy a két világháború, a náci és a bolsevik diktatúra és a posztkommunizmus után, a globalizmus korszakában, újabb háborúk árnyékában mi jelentheti korunk nemzedékei számára a Petőfi Sándor Szörnyű idő című versében említett döghalált, az erkölcsi megsemmisülést?

Az erkölcsi halál veszélye nemcsak Petőfire és kortársaira, hanem a jelenkor nemzedékeire is leselkedik - fogalmazott.

A mai nemzedékek számára az erkölcsi halált az jelenti, ha hagyjuk, hogy az abnormalitás legyőzze a normalitást

- vélekedett.

Schmidt Mária és Hernádi Zsolt tudna a leghitelesebben beszélni arról, hogy napjainkban a nyugati kultúrában, illetve az európai gazdaságban milyen pusztító következményekkel jár az abnormalitás - mondta és hozzátette: ő maga is tudna néhány dolgot mesélni arról, hogy a világpolitikában miként terjed ez a „járvány".