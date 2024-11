Henrik Irén, Dargay Attila alkotótársa és özvegye mesélt a Svenknek a készülő filmről és a hihetetlenül lelkes csapatról, akik hónapok óta dolgoznak a Csongor és Tünde történetét feldolgozó alkotáson. Sőt, a Svenk riportjában eredeti Dargay-rajzok is láthatók.

Képkocka a Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drmai költeménye alapján készülő animációs filmből

Forrás: Cinemon Ent.

Dargay Attila, a Lúdas Matyi, a Vuk és a többi között a Szaffi alkotójának évtizedekkel ezelőtti álma valósul meg azzal, hogy elkészül Vörösmarty Mihály klasszikusának, a Csongor és Tündének a mozifilm adaptációja.

A feldolgozás a 70-es években akadályokba ütközött, ezért az ötlet a fiókban maradt. A nagyszabású tervet élesztette fel a Cinemon Entertainment alkotócsapata, akik

Dargay figuraterveit és teljes képes forgatókönyvét felhasználják a készülő mozifilmhez.

Vörösmarty Mihály időtlen költeményéből Henrik Irén, Dargay Attila alkotótársa részvételével készül a mozifilm, aki a Cinemon stúdióra bízta a megvalósítást. Az alkotók arra vállalkoznak, hogy Dargay szellemiségét követve szólítsák meg a mai közönséget, elsősorban a gyerekeket.

A rajzfilm teaserét itt tudja megtekinteni:

Henrik Irén animációs operatőr, akit nemrég életműdíjjal tüntetett ki az Alexandre Trauner Filmfesztivál Szolnokon, felidézte, hogy Dargay Attilának ez a filmterve egy igazi vágyálom volt és egyre nagyobb lelkesedéssel próbálta mozgókép-formátumra átültetni Csongor és Tünde gyönyörűséges meséjét. Dargay Attilának ez a történet „az igazi szeretet, az igazi megértés, az együtt gondolkodás” kifejezése volt.

Felidézte, hogy a 70-es években Dargay Attila már modernizálta Vörösmarty magával ragadó történetét, hiszen a többi között a mű régi nyelvezete és dramaturgiája miatt már akkor is szükség volt erre. Most, 50 évvel később egy egészen más korszellemű, kiváló tehetségű alkotócsapat ismét modernizálja az anyagot, hogy eljuttathassa a mai nézők szívéhez. „Az idő annyira elrepült az eredeti történettől, hogy ahhoz már kandalló, melegített szobácska, egy nyugodalmas korszak kell. A mát, a mai korszakot, a mai gondolkodásmódot figyelembe véve most az alkotócsapat visszaadja az alapvető történésnek a hangulatát” – árulta el a várva várt produkcióról Henrik Irén.

Úgy érzem, hiányt pótolunk, és nem félek a nagy szótól, kultúrmissziót töltünk be, amikor a film elkészítésével milliók számára tesszük elérhetővé Vörösmarty nem túl könnyen érthető és élvezhető, gazdag szimbolikájú remekművét. Az animációs film eszköztára végtelenül gazdag, a műhöz méltó megvalósításra nyílik most lehetőségünk

– összegezte még a 80-as években Dargay Attila, aki még halála előtt is azt nyilatkozta: reménykedik, hátha egyszer ez az álma is valóra válik.