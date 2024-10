A lap úgy tudja, hogy a népszerű színész aktív részese lehetett a mű alakításának az első ötlettől kezdve, amikor felmerült a szektorlabdás vígjáték ötlete, amikor a ma nagyvásznon látható mozifilmből még csak egy kis papírra felskiccelt ötlet volt meg.

„Súgtam és időnként jegyzeteltem”

– mesélte boldogan visszaemlékezve Scherer, és elárulta, hogy volt olyan verziója is a filmnek az utómunka során, amelyhez 36 jegyzetet is megírt, nagy részük be is került a filmbe és a végeredmény javára is vált vagy, ahogy az egyik filmkritikus stílusosan fogalmazott nemrég megjelent írásának címében:

Belövi a ziccereket a gombfocis retróvígjáték.

Scherer Péter és Patrick Duffy a Lepattanó című film sajtóvetítésén

Fotó: Mirkó István / Forrás: Magyar Nemzet

A Svenk riportjában Scherer Péter azt is felidézte a film egyik sikamlós jelenetével kapcsolatban, mely során filmbéli szeretőjével, Erikával az ágyban éppen rosszalkodni próbálnak, de …nem megy és ebből egy kellemesnek nem mondható közös unatkozás alakul ki, hogy „az a csodálatos a színházban és a színészetben, hogy az unalmat is valahogy izgalmasan kell megcsinálni.”