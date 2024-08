A Hagyományok Háza FolkUdvarában ismét lehetőség nyílt arra, hogy bárki belekóstoljon magyar népi kultúra világába, ha csak pár napra is. Az udvar színes programjai között a tánc, a zene és az ének mellett akár a hagyományos hímzés, a kosárfonás vagy a fafaragás rejtelmeibe is beleáshatták magukat a látogatók. Hont Angéla, a Hagyományok Háza Kabinetvezetője, a FolkUdvar programjainak szakmai felelőse számolt be a rendezvény fogadtatásáról.