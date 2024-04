Szintén levélben köszöntötte a művészt születésnapja alkalmából Arthur Schneier, New York Állam főrabbija is, akit a hegedűművész korábban 90. születésnapján az ENSZ-palotában, az Amerikai Egyesült Államok vallási vezetőivel, valamint a világszervezet főtitkárával és csaknem 50 ország nagykövetével együtt köszöntött. A főrabbi jókívánságai mellett ezúttal is kifejezte köszönetét Mága Zoltánnak, amiért a világ számos pontján tartott koncertjein mindig kiáll a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen.

Arthur Schneier főrabbi születésnapi jókívánságai Mága Zoltánnak

Forrás: MW

A hegedűművész április 27-én az MVM Dome-ban tartja születésnapi nagykoncertjét, amely egy különleges életútkoncert is egyben.

