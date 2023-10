Először a népzenei, majd a néptánc dialektusokat vettem számba, ezt követően a felvidéki zenekarok játékát elemeztük részletesen. Nem az volt a célom, hogy minél több anyagot mutassak be, hanem inkább azokba az internetes adatbázisok kezelésébe avattam be a hallgatókat, amelyek tartalmát később önállóan is használhatják.