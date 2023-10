Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűvirtuóz a magyar zenei kultúra nagyköveteként már évek óta az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva, a nemzeti identitást erősítő jótékonysági koncerteket ad az Egyesült Államok több nagyvárosában. A mostani washingtoni eseményen fiával, ifj. Mága Zoltánnal lépett fel, aki már számos nemzetközi hegedűverseny győztese és díjazottja és aki már a harmadik szemeszterét kezdte meg a New York-i The Juilliard School Rendkívüli Tehetségek Képzőjében. A koncertre Rohan de Silva világklasszis zongoraművész is elkísérte a magyar művészeket, aki korszakunk legnagyobb világhírű hegedűművészeinek, köztük Itzhak Perlman, zongorakísérőjeként számos alkalommal lépett színpadra.